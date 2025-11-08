Torneo Internacional de Pesca Aguja Azul suma 70 soltadas en dos días de competencia

El segundo día del Torneo Internacional de Pesca de Aguja Azul del Club Náutico de San Juan dejó el sábado unas 38 soltadas para un total de 70 a nivel general en la competencia.

La embarcación local Sari Victoria, en categoría No-Sonar, se fue al frente con cuatro soltadas de agujas, seguida por la Pink Lady y Chu-lería, cada una con tres pejes.

En la división de lanchas equipadas con tecnología submarina Sonar, siguió al frente la Fishing Time, que hizo sus puntos el primer día.

Es seguida por la Prisa, que soltó dos agujas azules en la segunda jornada y la Triple Tail en tercer lugar. Sonar es la tecnología “Sound Navigation and Ranging” que permite visualizar el área submarina debajo y cerca de la embarcación.

Los boricuas que se mantuvieron al frente, como el primer día, fueron los pescadores Luis Córdova, Gabriel Cadenas y Faustino García.

La pesca continua domingo con la conclusión de la edición número 72.