23 de agosto de 2025
80°lluvia ligera
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

¿Es válido fingir en la cama?

Algunas mujeres fingen haber tenido placer para hacer sentir bien a su hombre

23 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sexualidad (Shutterstock)
María Marín
Por María Marín
Motivadora

Una de las comedias más taquilleras que ha tenido Hollywood es la película “When Harry met Sally” con Meg Rayan y Billy Cristal. Hay una escena en la que estos dos amigos, Harry y Sally, están comiendo en un restaurante. Mientras cenan, Harry le cuenta que él es un gran amante.

Sally le refuta con sarcasmo: “No estés tan seguro porque cualquiera puede fingir un orgasmo”. Harry no puede creer que una mujer sea capaz de tal hazaña y le asegura: “Ninguna de las mujeres con las que yo he estado me fingieron un orgasmo”.

En ese momento Sally se da a la tarea de convencerlo y empieza gemir como si estuviera excitada. De repente en pleno restaurante, inclina la cabeza hacia atrás y con los ojos cerrados comienza a mover todo su cuerpo sensualmente y grita como si estuviera a punto de explotar: “oh Dios, ya casi”.

Finalmente da un gran suspiro y exhala aliviada: “YAAAAA!!!!”. Después de su orgasmo fingido, Sally agarra el tenedor y continúa comiéndose una papa como si nada. Harry quedó anonadado, pero a buen entendedor con pocas palabras basta.

En ese momento Harry se convenció de que las mujeres sí pueden fingir orgasmos. Desde esa famosa escena, no es secreto que todas las mujeres en algún momento han sido una actriz en la cama. ¿Por qué lo hacemos?

Un estudio publicado por el “Archives of Sexual Behavior” analizó a 481 mujeres sexualmente activas y les preguntó: ¿Por qué han fingido un orgasmo? La gran mayoría tuvo una respuesta muy altruista; el motivo principal fue para hacer sentir bien a su hombre.

El problema de hacerle creer a tu pareja que llegaste al clímax es que si él piensa que te complace en la intimidad no hará el esfuerzo para realmente satisfacerte.

En vez de fingir un orgasmo, sincérate con tu pareja y déjale saber que necesitas más tiempo o más estimulación. También déjale saber que hay veces que una mujer no puede llegar al clímax, pero aún así disfruta plenamente del acto sexual.

¡Sé real y no finjas! La honestidad es una cualidad imprescindible en todas las relaciones humanas, incluyendo las relaciones sexuales.

Para más motivación, sígueme en Facebook y en Instagram.

sexualidad, María Marín, Relaciones de pareja
ACERCA DEL AUTOR
María Marín
María MarínArrow Icon
Motivadora, Escritora e Influencer
