14 de agosto de 2025
89°nubes dispersas
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

Frases prohibidas que arruinan una reconciliación

En medio de una iscusión, evita decir palabras con las que cruzas la línea divisoria que hay entre el respeto y el maltrato

14 de agosto de 2025 - 11:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Todas las parejas tienen desacuerdos, pero hay frases en medio de una discusión, que pueden lacerar ese vínculo para siempre. (Shutterstock)
María Marín
Por María Marín
Motivadora

¿Alguna vez has tenido una discusión acalorada con tu pareja? ¡Por supuesto! Todos hemos pasado por una situación en que nuestro amorcito nos saca de las casillas.

En esos momentos de enojo quisiéramos decirle: “¡Eres un animal!, te voy a sacar cita con el veterinario”. Pero, en vez de insultar y perder los estribos, tenemos que aprender a “mordernos la lengua” y no decir algo que pueda perjudicar la relación para siempre.

Hay ciertas frases que nunca debes usar con tu pareja en medio de una “pelea” porque estarías cruzando la línea divisoria que hay entre el respeto y el maltrato:

  • Mandarle a callar: En un momento de frustración mutua es común decirle a tu pareja: “¡Cállate la boca!” o “¡No quiero oírte!”. Estas palabras son degradantes para quien las recibe y solo empeoran la situación. Mejor dile: “Calmémonos y hablemos luego”.
  • Usar sobrenombres: “Estúpido, analfabeta, idiota, anormal, desgraciado, burro, rata de dos patas, etc..” son adjetivos ofensivos hacia tu pareja, que son una grave falta de respeto. Las palabras humillantes son como clavos martillados, aunque luego los quieras sacar con una disculpa, siempre dejan su marca.
  • Amenazas: “Me largo para siempre”, “No quiero volver a verte”, “Esto se acabó”, “Nos vamos a divorciar”. A menos que estés listo para cumplir con tu amenaza, no se te ocurra hacerla porque perderás credibilidad. Por más frustrado que te sientas, no des un ultimátum porque si no lo cumples, lucirás como un chiquillo inseguro que desea llamar la atención y tu pareja dejará de mirarte con el mismo respeto de antes.
  • Insultar a su familia: “Tienes el mismo mal genio que tu madre” o “Eres un perdedor como tu hermano”, son un golpe bajo, además de que la familia de tu pareja no tiene nada que ver en el asunto.

Todas las parejas tienen desacuerdos y eso es normal. Sin embargo, lo que determina la estabilidad de tu relación es la forma en que “peleen”.

Por eso, evita emplear estas expresiones y aumentarás las posibilidades de tener una relación feliz y duradera.

Para más motivación, sígueme en Facebook y en Instagram.

Relaciones de pareja
María Marín
María Marín
María Marín
Motivadora, Escritora e Influencer
