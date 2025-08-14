Frases prohibidas que arruinan una reconciliación
En medio de una iscusión, evita decir palabras con las que cruzas la línea divisoria que hay entre el respeto y el maltrato
14 de agosto de 2025 - 11:38 AM
¿Alguna vez has tenido una discusión acalorada con tu pareja? ¡Por supuesto! Todos hemos pasado por una situación en que nuestro amorcito nos saca de las casillas.
En esos momentos de enojo quisiéramos decirle: “¡Eres un animal!, te voy a sacar cita con el veterinario”. Pero, en vez de insultar y perder los estribos, tenemos que aprender a “mordernos la lengua” y no decir algo que pueda perjudicar la relación para siempre.
Hay ciertas frases que nunca debes usar con tu pareja en medio de una “pelea” porque estarías cruzando la línea divisoria que hay entre el respeto y el maltrato:
Todas las parejas tienen desacuerdos y eso es normal. Sin embargo, lo que determina la estabilidad de tu relación es la forma en que “peleen”.
Por eso, evita emplear estas expresiones y aumentarás las posibilidades de tener una relación feliz y duradera.
