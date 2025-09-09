Científicos desconcertados por una poderosa y duradera explosión de rayos gamma fuera de nuestra galaxia

Cabo Cañaveral— Científicos han descubierto una explosión de rayos gamma fuera de nuestra galaxia que no solo es excepcionalmente poderosa, sino también duradera.

Telescopios en la Tierra y en el espacio, incluido el Hubble, se han unido para estudiar la explosión única de radiación de alta energía observada por primera vez en julio. Los astrónomos informaron el martes que es diferente a todo lo que habían presenciado antes.

Los repetidos estallidos de rayos gamma se detectaron en el transcurso de un día, según los científicos. Eso es muy inusual ya que este tipo de estallidos normalmente duran solo minutos o incluso milisegundos, rara vez más de unas pocas horas, a medida que las estrellas moribundas colapsan o son destrozadas por agujeros negros.

Los científicos dijeron que una explosión de rayos gamma tan larga y recurrente es desconcertante, un misterio cósmico, al menos por ahora. Se necesitan más observaciones para confirmar su ubicación precisa.

El equipo liderado por Europa anunció sus hallazgos en Astrophysical Journal Letters en agosto.