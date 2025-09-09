Opinión
9 de septiembre de 2025
Científicos desconcertados por una poderosa y duradera explosión de rayos gamma fuera de nuestra galaxia

Telescopios en la Tierra y en el espacio se han unido para estudiar el fenómeno de alta energía

9 de septiembre de 2025 - 2:10 PM

Los repetidos estallidos de rayos gamma se detectaron en el transcurso de un día, según los científicos.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cabo Cañaveral— Científicos han descubierto una explosión de rayos gamma fuera de nuestra galaxia que no solo es excepcionalmente poderosa, sino también duradera.

Telescopios en la Tierra y en el espacio, incluido el Hubble, se han unido para estudiar la explosión única de radiación de alta energía observada por primera vez en julio. Los astrónomos informaron el martes que es diferente a todo lo que habían presenciado antes.

Los repetidos estallidos de rayos gamma se detectaron en el transcurso de un día, según los científicos. Eso es muy inusual ya que este tipo de estallidos normalmente duran solo minutos o incluso milisegundos, rara vez más de unas pocas horas, a medida que las estrellas moribundas colapsan o son destrozadas por agujeros negros.

Los científicos dijeron que una explosión de rayos gamma tan larga y recurrente es desconcertante, un misterio cósmico, al menos por ahora. Se necesitan más observaciones para confirmar su ubicación precisa.

El equipo liderado por Europa anunció sus hallazgos en Astrophysical Journal Letters en agosto.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe el apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. The Associated Press es el único responsable de todo el contenido.

Tags
Breaking NewsTelescopio Espacial HubbleTelescopio Espacial James WebbTierraRayos GammaVía Láctea
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
