27 de agosto de 2025
80°nubes rotas
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

SpaceX lanza Starship en otro vuelo de prueba y despliega ocho satélites

La prueba incluyó el retorno exitoso del propulsor Super Heavy en el Atlántico tras una secuencia de encendido de motores

27 de agosto de 2025 - 10:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Starship de SpaceX realiza vuelo de prueba desde Texas. #SpaceX #Starship (Eric Gay)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SpaceX lanzó la última prueba de su mega cohete Starship el martes por la noche y completó el primer despliegue de una carga útil de prueba — ocho satélites simulados — en el espacio. Después de poco más de una hora navegando por el espacio, Starship amerizó como estaba previsto en el Océano Índico.

Starship despegó de Starbase, el sitio de lanzamiento de SpaceX en el sur de Texas, justo después de las 6:30 p.m. Fue la décima prueba para el cohete más grande y poderoso del mundo, que SpaceX y la NASA esperan utilizar para que los astronautas regresen a la luna.

La NASA ha ordenado dos Starships para que los astronautas aterricen en la luna a finales de esta década, y el objetivo final del CEO de SpaceX, Elon Musk, es Marte.

Ningún miembro de la tripulación estaba a bordo del lanzamiento de demostración.

La prueba también incluyó el retorno exitoso del propulsor Super Heavy de la nave, que amerizó en el Atlántico después de probar una secuencia de encendido de motores de aterrizaje.

El Starship continuó orbitando la Tierra — pasando de la luz del día en Texas a través de la noche y de vuelta a la luz del día de nuevo — antes del amerizaje previsto. Antes de que la nave golpeara las olas, sus motores se encendieron, volteando su posición para que entrara en el agua en posición vertical con el cono de la nariz apuntando hacia arriba.

La exitosa demostración se produjo después de un año de percances. Las pruebas consecutivas en enero y marzo terminaron pocos minutos después del despegue, lloviendo restos en el océano. La prueba más reciente en mayo — el noveno intento — terminó cuando la nave espacial se salió de control y se rompió.

SpaceX rediseñó más tarde el propulsor Super Heavy con aletas más grandes y fuertes para una mayor estabilidad, según una publicación de la compañía en la plataforma social X este mes.

El primer Starship explotó minutos después de su vuelo de prueba inaugural en 2023.

El primer lote de satélites Starlink de SpaceX se lanzó en 2019 desde un cohete Falcon que despegó de Cabo Cañaveral.

Tags
Breaking NewsElon MuskSpaceX
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
