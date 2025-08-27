SpaceX lanza Starship en otro vuelo de prueba y despliega ocho satélites

SpaceX lanzó la última prueba de su mega cohete Starship el martes por la noche y completó el primer despliegue de una carga útil de prueba — ocho satélites simulados — en el espacio. Después de poco más de una hora navegando por el espacio, Starship amerizó como estaba previsto en el Océano Índico.

Starship despegó de Starbase, el sitio de lanzamiento de SpaceX en el sur de Texas, justo después de las 6:30 p.m. Fue la décima prueba para el cohete más grande y poderoso del mundo, que SpaceX y la NASA esperan utilizar para que los astronautas regresen a la luna.

La NASA ha ordenado dos Starships para que los astronautas aterricen en la luna a finales de esta década, y el objetivo final del CEO de SpaceX, Elon Musk, es Marte.

Ningún miembro de la tripulación estaba a bordo del lanzamiento de demostración.

La prueba también incluyó el retorno exitoso del propulsor Super Heavy de la nave, que amerizó en el Atlántico después de probar una secuencia de encendido de motores de aterrizaje.

El Starship continuó orbitando la Tierra — pasando de la luz del día en Texas a través de la noche y de vuelta a la luz del día de nuevo — antes del amerizaje previsto. Antes de que la nave golpeara las olas, sus motores se encendieron, volteando su posición para que entrara en el agua en posición vertical con el cono de la nariz apuntando hacia arriba.

La exitosa demostración se produjo después de un año de percances. Las pruebas consecutivas en enero y marzo terminaron pocos minutos después del despegue, lloviendo restos en el océano. La prueba más reciente en mayo — el noveno intento — terminó cuando la nave espacial se salió de control y se rompió.

SpaceX rediseñó más tarde el propulsor Super Heavy con aletas más grandes y fuertes para una mayor estabilidad, según una publicación de la compañía en la plataforma social X este mes.

El primer Starship explotó minutos después de su vuelo de prueba inaugural en 2023.