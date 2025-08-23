Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
23 de agosto de 2025
86°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un fenómeno raro y brillante: espectros rojos cruzan el cielo de Puerto Rico

Se trata de descargas eléctricas que viajan en dirección opuesta hacia la atmósfera

23 de agosto de 2025 - 2:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Es un fenómeno del que no se sabe mucho. (Sociedad de Astronomía del Caribe)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un espectáculo fugaz sorprendió esta madrugada a observadores en Puerto Rico cuando intensas descargas eléctricas de un color rojo ascendieron hacia la atmósfera.

RELACIONADAS

Según la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), este evento es conocido como “sprites” o “espectros rojos”, descargas eléctricas que se producen en la troposfera, la capa inferior de la atmósfera.

“Pueden ser avistadas aún cuando no se observan nubes en el área, pues debido a la curvatura de la Tierra pudieran ocurrir en áreas distantes sobre nubes tipo cumulonimbus y algunas tronadas, que en este caso se encontraban más al sur de Puerto Rico esta madrugada, explicó la SAC en declaraciones escritas.

Contrario a los rayos que se desplazan desde las nubes hacia la superficie terrestre, los “red sprites” viajan en dirección opuesta, hacia la atmósfera.

La SAC explicó que el color rojo de este tipo de descarga se debe a la interacción del nitrógeno con la mesosfera, la capa más alta de la atmósfera.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) cataloga los espectros rojos como “uno de los fenómenos eléctricos menos conocidos de la alta atmósfera terrestre”, por lo que cualquier avistamiento contribuye a su estudio.

Según la NASA, estas descargas han sido documentadas y observadas a simple vista durante siglos. Sin embargo, fue en 1989 que cámaras finalmente captaron por primera vez estos eventos.

Ese año, investigadores de la Universidad de Minnesota probaban una cámara de baja luminosidad para una misión de un cohete. Sin embargo, la cámara captó, por casualidad, la primera prueba concreta de los espectros rojos.

Tags
Breaking NewsSociedad de Astronomía del CaribeEspacioastronomía
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: