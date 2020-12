La plataforma del Observatorio de Arecibo colapsó esta mañana tras varios meses de deterioro por fallas estructurales en sus cables de soporte que, según decenas de expertos, podían rehabilitarse y evitar su destrucción.

Todo comenzó en agosto cuando un primer cable de soporte se rompió y la estructura científica comenzó a debilitarse. Ya el 6 de noviembre un segundo cable principal falló y las más de 900 toneladas de peso de toda la plataforma quedaron suspendidas en los cables secundarios que soportaban la instalación.

El resto de la historia culmina hoy: días de inacción y solo el cierre de la estructura hasta la espera de su colapso.

Así lo describió la meteoróloga Deborah Martorell quien estuvo en el Observatorio de Arecibo ayer y hoy no salía de su asombro al recibir la llamada de un empleado de la instalación científica que, llorando, le anunció el colapso del icónico radiotelescopio.

Aquí podrás ver la conferencia de prensa del director del Obsevatorio de Arecibo:

“Es una tristeza bien grande, porque ayer estaba allá. Estando allí escuché cómo se rompían los hilos de uno de los cables. En el fin de semana se rompieron seis y estando allí se rompió uno. Ya (los empleados) sabían que estaba a ley de nada de caerse, que quedaba menos de una semana. La manera en la que se rompieron los hilos era tan rápido que no había manera para estabilizarla. Se pasó ese punto (estabilizarla) hace a penas una semana”, contó la experta a El Nuevo Día.

Aquí puedes ver el antes y después del radiotelescopio:

Martorell indicó que hoy no solo hay tristeza dentro de la comunidad científica, sino que también existe mucho coraje entre los empleados del Observatorio, pues desde agosto le indicaban a la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, en inglés) que la instalación era salvable y habían oportunidades para su rehabilitación en aras de evitar la noticia que se resalta hoy.

“Hay mucho coraje en la comunidad científica porque se pudo haber evitado. La burocracia y la espera de la NSF destruyó la plataforma del Observatorio de Arecibo. Fue bien difícil porque ayer había allí mucha tristeza, mucho pesar y preocupación. Estaban bien nerviosos porque sabían que en algún momento podía pasar, pero no querían que ocurriera.”, manifestó vía telefónica.

“Es bien difícil pensar en que estuve allí y ver lo hermoso que era, era una joya de la ciencia... es bien difícil de creer. Es bien difícil de creer. Es doloroso, es fuerte... es imponente”, abundó.

El radiotelescopio –uno de los más grandes en el mundo– tenía un plato reflector de 1,000 pies de ancho y un domo gregoriano o plataforma de instrumentos, de 900 toneladas, que colgaban a 450 pies de alto.

La plataforma, que era propiedad administrada por la NSF, permanecía suspendida por cables de soporte conectados a tres torres. Precisamente, dos de esos cables fueron los que colapsaron, el 10 de agosto y 6 de noviembre, comprometiendo la estabilidad de la estructura.

Al momento, no hay reportes de personas heridas tras el colapso. De hecho, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Nino Correa, dijo que están conscientes que el área donde ubica el observatorio es clasificada como federal, pero que permanecen en el área brindando asistencia en caso de cualquier eventualidad.

Además, la comunidad científica está atenta al daño ambiental, si alguno, que pudo haber provocado el colapso de la plataforma del radiotelescopio, cuya área ecológica que le rodea es sumamente sensitiva.

Según Martorell, toda la plataforma del radiotelescopio pesaba unas 1.8 millones de libras y, al colapsar, cayó justo en el lugar donde ubica un río subterráneo.

“Hay un sumidero ahí (debajo del plato reflector) y estamos hablando de que toda la estructura tenía unas 46,000 libras de plomo en esa plataforma. Tenemos que ir por partes. Cuáles fueron los daños, atender el daño ambiental y entrar en una etapa de reconstrucción”, resaltó.

✉ Email El Observatorio de Arecibo es una de las maravillas arquitectónicas de Puerto Rico con un alto valor para la comunidad científica local e internacional. (GFR Media)

Este centro de investigación fue el epicentro de importantes hallazgos científicos desde que abrió sus puertas el 1 de noviembre de 1963 hasta el presente. (GFR Media)

Hasta el 2016, fue el radiotelescopio de apertura fija con un reflector esférico de 1,000 pies más grande del mundo. (GFR Media)

El Observatorio de Arecibo se utilizaba para la astronomía mediante frecuencias de radio y radar, al igual que para estudiar la atmósfera terrestre. (GFR Media)

La construcción del Observatorio de Arecibo comenzó a mediados de la década del 60 bajo la supervisión del profesor William E. Gordon, de la Universidad de Cornell. (Jorge Ramirez Portela)

Actualmente, el radiotelescopio es administrado por la Universidad Central de Florida (UCF), el recinto de Cupey de la Universidad Ana G. Méndez. (GFR Media)

Entre otras cosas, el Observatorio de Arecibo es conocido por albergar estudios del programa SETI, que analiza señales de radio en búsqueda de vida inteligente en el espacio. (GFR Media)

En el 1974 el radiotelescopio se utilizó para enviar el “Mensaje Arecibo”, una transmisión binaria dirigida al grupo globular Messier 13, a unos 25,000 años luz de la Tierra. (Jorge Ramirez Portela)

También fue pieza clave en la película “Contact” de 1997, protagonizada por Jodie Foster y Matthew McConaughey. (GFR Media)

Mientras, en el 1995 el radiotelescopio fue el escenario de la confrontación final de James Bond en la película “GoldenEye”, y en el 2010 se grabó una escena del largometraje de 2010, “The Losers”, en el Domo Gregoriano. (GFR Media)

En 1981, el Observatorio produjo los primeros mapas de radar de la superficie de Venus, y en el 1982 se utilizó para descubrir el primer púlsar de un milisegundo, una segunda clase de púlsar, el PSR 1937+21. (GFR Media)

En 1992, científicos utilizaron el radiotelescopio para revelar, por primera vez, la existencia de hielo en los polos norte y sur de Mercurio, y ese mismo año investigadores descubrieron el primer exoplaneta. (GFR Media)

Posteriormente, se reveló la existencia de todo un sistema planetario alrededor del púlsar PSR 1257+12. (GFR Media)

En 2017, el Obsevatorio de Arecibo encontró dos púlsares con la capacidad de “desaparecer” por largos periodos de tiempo. (GFR Media)

En agosto de 2020, Un cable de soporte causa daños al plato del Observatorio de Arecibo, por lo que todas las labores de observación e investigaciones científicas fueron detenidas. (GFR Media)

El cable creó una grieta de casi 100 pies de largo en una sección del plato del Observatorio de Arecibo.

El cable que se rompió era uno de 18 que soportaban las casi 900 toneladas de peso del módulo receptor y transmisor suspendido sobre el reflector. (GFR Media)

Posteriormente, en noviembre de 2020 otro cable de soporte se rompió y causó daños sobre el plato de la estructura. Ambos incidentes provocaron que la estructura esté en riesgo de colapso (GFR Media)

Tras varios estudios por ingenieros, la Fundación Nacional de Ciencias decidió cerrar por completo para llevar a cabo una demolición parcial de la estructura. (GFR Media)

Pese a su demolición, buscarían explorar posibilidades para expandir las capacidades educativas del centro de aprendizaje. (GFR Media) Facebook

Su reconstrucción dependerá de la ciudadanía

Martorell está segura que existe la voluntad y la intención genuina de reconstruir el radiotelescopio con una estructura similar o mejorada, pero dijo que todo dependerá de la presión que pueda someter la ciudadanía para lograrlo.

“Hay intensiones de levantar una estructura mejorada. Para levantar una estructura similar serían $200 millones, para levantar una estructura mejorada serían $400 millones el costo para levantarla. Y sí hay intención. Hay la intención de agencias estadounidenses de levantar las facilidades, pero eso depende de nosotros. De que esa presión se pueda hacer, que la intención no duerma”, acotó.

La meteoróloga se refirió así al movimiento en las redes sociales que inició un grupo de jóvenes científicos para alertar sobre las implicaciones de la desaparición de la instalación y buscar alternativas para rehabilitarla.

Bajo el nombre de Save the Arecibo Observatory, el movimiento tiene presencia en Facebook, Twitter e Instagram y, según uno de sus creadores, Wilbert Andrés Ruperto, no descansarán hasta que la NSF tome una decisión que no involucre dejar que el Observatorio se pierda para siempre.

Además, el grupo decidió crear una petición en línea para que la Casa Blanca se exprese y atienda la situación del radiotelescopio. Se necesitan 100,000 firmas para que la petición sea considerada. La petición la puedes firmar aquí.

“Hasta ayer, ya casi llegaba a las 60,000 firmas. Necesitamos 100,000 y si son más muchísimo mejor, así que ahora más con el colapso, por favor, no paren de firmar”, solicitó Martorell.

Cuestionan la dejadez de la Fundación Nacional de Ciencia

Aunque a nivel de ingeniería la agonía del Observatorio se podría calificar como un proceso rápido, lo cierto es que desde que se rompió el primer cable hasta su colapso pasaron no más de cinco meses.

Dentro de ese período, según Martorell, era posible estabilizar la estructura y evitar su destrucción, pero la NSF puso trabas en el camino que provocaron lo indeseable.

“Es bien importante que la NSF responda por qué dejó caer el radar. Muchas veces el pueblo está confundido, pero el radar no le pertenece al gobierno (de Puerto Rico), le pertenece a la NSF que hace años tenía intenciones de decomisarlo por su alto costo operacional. Sus decisiones fueron lentas. Los fondos, aunque estaban aprobados, los enviaban bien lentos al Observatorio. Es importante dirigir la investigación al lugar correcto. Porque me consta que la administración del radar hacía lo posible por mantener el radar”, señaló la meteoróloga.

Desde el año 2006 la NSF mostró su primera intención de cerrar el radiotelescopio. Para el 2016 intentó, de nuevo, pero no tuvo éxito gracias a presiones públicas. La razón detrás del cierre forzoso que buscaba la fundación respondiá al costoso presupuesto del radiotelescopio que anualmente rondaba los $12 millones.

Al momento de esta publicación no se había logrado un contacto con la NSF para una reacción.

No obstante, la NSF se limitó a confirmar en Twitter el colapso de la estructura, durante la noche de ayer, y dijo que trabaja para evaluar la situación de las instalaciones tras el colapso.

“Nuestra prioridad principal es mantener la seguridad y daremos a conocer detalles adicionales una vez confirmados. La Fundación Nacional para la Ciencia lamenta lo ocurrido. A medida que avancemos, encontraremos formas de ayudar a la comunidad científica y mantener nuestra sólida relación con el pueblo de Puerto Rico”, reza un tuit de la fundación.

El Observatorio de Arecibo sirvió, por los pasados 57 años, como recurso y referencia mundial para la investigación sobre radioastronomía, planetas, sistemas solares y geoespacial.

Desde las instalaciones se descubrió la órbita de Mercurio, la superficie rocosa del planeta Venus, los exoplanetas (planetas fuera del sistema solar de la Tierra), y otros importantes hallazgos.

Además, era el único Vigilante Planetario, instrumento que detecta la cercanía de asteroides o meteoritos a la Tierra. Tras su colapso ahora no hay forma de vigilar la cercanía de estas rocas espaciales, según Martorell.

El radiotelescopio, que en el 1974 también obtuvo un premio Nobel, incluso servía de referencia ambiental y meteorológica puesto que sus instrumentos también permitían hacer análisis de la atmósfera y no solamente del espacio.

Se expresa el director

El director del Observatorio de Arecibo, Francisco Córdova, atenderá esta tarde a la prensa frente a las instalaciones científicas. El experto contestará preguntas sobre lo ocurrido a la 1:00 p.m. Podrás ver la transmisión de la conferencia a través de El Nuevo Día.