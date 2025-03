Eclipse lunar coincide en Puerto Rico con una lluvia de meteoros

Eddie Irizarry Robles , vicepresidente de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), destacó que esta luna roja -que comenzará a verse de forma parcial, a la 1:09 a.m., de jueves para viernes- estará pincelada por una leve lluvia de meteoros.

“Mientras se está viendo el eclipse, coincide con una leve lluvia de meteoros. No es que se vayan a ver muchos, pero sí existe la posibilidad de que se vea uno que otro meteoro durante el eclipse, especialmente si lo estamos observando desde un lugar donde no haya demasiadas luces” , explicó el divulgador científico.

Pese a que, cada año, ocurren un mínimo de dos eclipses lunares en distintas partes del planeta, no es común que se puedan apreciar frecuentemente desde el mismo lugar. De hecho, la última vez que se vio una luna roja en Puerto Rico fue en 2022 y la próxima se verá en 2029.

Entre los otros eventos astronómicos significativos que se esperan este año, está la explosión de la estrella T Coronae Borealis, que ocurre cada 80 años. Esto se anticipa que ocurra antes del verano. Esta estrella binaria es tenue, por lo que no es visible a simple vista.

“No es una explosión muy intensa, sino que la manera en que se va a poder apreciar en el cielo es, por tratarse de una estrella bastante tenue y que no es visible a simple vista, cuando esa estrella tenga la anticipada explosión, en un área del cielo donde no se ven estrellas, vamos a ver que aparece una aparente estrella nueva, que no estaba allí y se trata de esa explosión”, explicó Irizarry Robles, al destacar que el destello durará dos semanas.