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La NASA suspenderá su proyecto de estación en órbita lunar

Descubre por qué “Gateway” hace una pausa y qué sucederá con sus herramientas

24 de marzo de 2026 - 11:26 AM

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El proyecto Voyager es uno de los más duraderos de la carrera espacial. (Archivo / EFE)
Logo de la NASA.
Por AFP
Agencia de noticias

El director de la NASA dijo el martes que la agencia espacial estadounidense pretende suspender su proyecto para construir una estación espacial en la órbita de la Luna, conocido como “Gateway”, y que se centrará en su lugar en “construir una base lunar”.

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“La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie” lunar, dijo el jefe de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado.

“A pesar de los desafíos con algunos equipos existentes, la agencia reutilizará el hardware aplicable y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para respaldar estos objetivos”.

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