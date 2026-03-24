La NASA suspenderá su proyecto de estación en órbita lunar

El director de la NASA dijo el martes que la agencia espacial estadounidense pretende suspender su proyecto para construir una estación espacial en la órbita de la Luna, conocido como “Gateway”, y que se centrará en su lugar en “construir una base lunar”.

“La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie” lunar, dijo el jefe de la NASA, Jared Isaacman, en un comunicado.