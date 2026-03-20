La NASA transporta su cohete lunar hasta la plataforma para su lanzamiento a principios de abril

Por segunda vez este año, la NASA trasladó su cohete lunar del hangar a la plataforma el viernes con la esperanza de lanzar a cuatro astronautas en un vuelo lunar el próximo mes.

Si las últimas reparaciones funcionan y todo lo demás va como desea la NASA, el Sistema de Lanzamiento Espacial podría despegar el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy de Florida. La tripulación del Artemis II entró en cuarentena esta semana en Houston.

El cohete de 98 metros (322 pies) inició el lento trayecto de 6,4 kilómetros (4 millas) en plena noche, transportado sobre una oruga masiva utilizada desde la era Apolo en los años sesenta. Se esperaba que durara 12 horas. El viaje se vio entorpecido durante varias horas por el fuerte viento.

Los tres estadounidenses y el canadiense darán la vuelta a la Luna en su cápsula y luego volverán directamente a casa sin detenerse. Su misión debería haber concluido ya, pero las fugas de combustible de hidrógeno y la obstrucción de los conductos de helio obligaron a retrasarla dos meses.

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Mientras los técnicos taponaban las fugas en la plataforma, el problema del helio sólo podía solucionarse en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos, lo que obligó a la NASA a hacer retroceder el cohete a finales de febrero.