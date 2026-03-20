Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La NASA transporta su cohete lunar hasta la plataforma para su lanzamiento a principios de abril

La tripulación del Artemis II entró en cuarentena esta semana en Houston

20 de marzo de 2026 - 8:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cohete Artemis II de la NASA con la nave espacial Orión a bordo sale del Edificio de Ensamblaje de Vehículos moviéndose lentamente hacia la plataforma 39B en el Centro Espacial Kennedy. (Terry Renna)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Por segunda vez este año, la NASA trasladó su cohete lunar del hangar a la plataforma el viernes con la esperanza de lanzar a cuatro astronautas en un vuelo lunar el próximo mes.

RELACIONADAS

Si las últimas reparaciones funcionan y todo lo demás va como desea la NASA, el Sistema de Lanzamiento Espacial podría despegar el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy de Florida. La tripulación del Artemis II entró en cuarentena esta semana en Houston.

El cohete de 98 metros (322 pies) inició el lento trayecto de 6,4 kilómetros (4 millas) en plena noche, transportado sobre una oruga masiva utilizada desde la era Apolo en los años sesenta. Se esperaba que durara 12 horas. El viaje se vio entorpecido durante varias horas por el fuerte viento.

Los tres estadounidenses y el canadiense darán la vuelta a la Luna en su cápsula y luego volverán directamente a casa sin detenerse. Su misión debería haber concluido ya, pero las fugas de combustible de hidrógeno y la obstrucción de los conductos de helio obligaron a retrasarla dos meses.

Mientras los técnicos taponaban las fugas en la plataforma, el problema del helio sólo podía solucionarse en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos, lo que obligó a la NASA a hacer retroceder el cohete a finales de febrero.

La última vez que la NASA envió astronautas a la Luna fue durante el Apolo 17 en 1972. El nuevo programa Artemis aspira a un alunizaje de dos personas en 2028.

Tags
Breaking NewsNASAArtemis
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 20 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: