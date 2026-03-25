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Nuevo estudio confirma la milenaria y estrecha relación entre humanos y perros

Una nueva investigación basada en el ADN tomado de restos de fósiles de canes ancestrales rastrea los orígenes a miles de años atrás

25 de marzo de 2026 - 2:15 PM

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Un investigador sostiene una mandíbula de perro de 14.300 años de antigüedad hallada en la cueva de Gough, en el Reino Unido, el martes 24 de marzo de 2026, en Londres. (AP Photo/Mustakim Hasnath) (Mustakim Hasnath)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York- Utilizando los genes caninos más antiguos estudiados hasta ahora, los científicos están encontrando más pruebas de que nuestros peludos amigos han sido nuestros compañeros durante miles de años.

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Los científicos creen que los perros descienden de una antigua población de lobos grises en algún lugar de Europa o Asia. Hace decenas de miles de años, esos lobos se acostumbraron a vivir con personas y se volvieron menos agresivos. Al domesticarse, sus genes cambiaron junto con su comportamiento, dando lugar a los cachorros que conocemos hoy.

Pero cuándo y dónde ocurrió exactamente era un misterio. Los científicos estudian fragmentos de ADN hallados en restos de perros y lobos antiguos para averiguar qué aspecto tenían los primeros perros y de dónde procedían.

En dos estudios distintos publicados el miércoles en la revista Nature, los investigadores han retrasado los plazos. Establecieron una nueva forma de estudiar el ADN canino antiguo -que suele estar contaminado y es difícil de extraer- aislando sólo los fragmentos caninos.

Examinaron genes antiguos de los restos de más de 200 perros y lobos. Los más antiguos databan de hace unos 15,800 años, lo que hacía retroceder el origen de los perros al menos 5,000 años.

“Esta relación única entre personas y perros ha existido durante mucho tiempo y sigue existiendo hoy en día”, afirma Jeffrey Kidd, experto en genómica canina de la Universidad de Michigan, que no ha participado en la nueva investigación.

Los genes demostraron que los perros ya estaban diseminados por Europa Occidental y Asia hace 14,200 años, en una época anterior a la agricultura y la ganadería. Estos perros vivían con humanos cazadores-recolectores que se desplazaban constantemente.

Esta imagen de julio de 2019, proporcionada por el Servicio Arqueológico Cantonal de Schaffhausen, muestra una mandíbula de perro antigua hallada en la cueva de Kesserloch, en Suiza. (Ivan Ivic/Servicio Arqueológico Cantonal de Schaffhausen vía AP)
Esta imagen de julio de 2019, proporcionada por el Servicio Arqueológico Cantonal de Schaffhausen, muestra una mandíbula de perro antigua hallada en la cueva de Kesserloch, en Suiza. (Ivan Ivic/Servicio Arqueológico Cantonal de Schaffhausen vía AP) (Ivan Ivic)

Los albores de la agricultura -un cambio fundamental en la historia de la humanidad- trajeron a Europa nuevos pueblos procedentes del suroeste de Asia. Se mezclaron y mezclaron con los europeos, dejando una huella duradera y variada en sus genes.

Pero los genes caninos estudiados por los científicos, que se extienden desde el Reino Unido hasta Turquía, se mantuvieron más constantes. La llegada de nuevos humanos durante el desarrollo de la agricultura influyó menos en ellos y más las interacciones entre distintos grupos de cazadores-recolectores y sus perros miles de años antes.

A diferencia de los perros de Asia y América, cuyos genes reflejan mejor los patrones de movimiento de sus dueños.

Los científicos no saben exactamente cómo eran los primeros perros, pero tienen algunas ideas.

“Sospechamos que se parecían a lobos más pequeños”, afirma Lachie Scarsbrook, coautor del estudio y miembro de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich.

Tampoco está claro cómo convivían estos antiguos perros con sus congéneres. Podían hacer guardia o ayudarles a cazar, pero probablemente también jugaban con los niños pequeños.

El sonido de 2,397 perros ladrando era inconfundible en la capital argentina, rompiendo un récord mundial no oficial del mayor número de golden retrievers reunidos en un solo lugar.La emoción podía sentirse en Bosques de Palermo, un enorme parque en Buenos Aires, mientras dueños de golden retrievers de todo el país transformaban el parque en un mar de pelaje dorado."Son muy buenos, muy tranquilos, son perros muy cariñosos. Es una linda experiencia", señaló Elena Deleo, de 64 años, mientras acariciaba a su perra Angie.
1 / 15 | Una sinfonía de ladridos: casi 2,400 golden retrievers se reúnen en un parque de Argentina. El sonido de 2,397 perros ladrando era inconfundible en la capital argentina, rompiendo un récord mundial no oficial del mayor número de golden retrievers reunidos en un solo lugar. - Natacha Pisarenko

Aún queda trabajo por hacer para determinar con exactitud cuándo surgieron los perros, las primeras páginas de una relación histórica que aún perdura.

“Son el mejor amigo de la humanidad, han acompañado a nuestras sociedades durante los últimos 16,000 años y lo seguirán haciendo en el futuro”, afirmó Scarsbrook.

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