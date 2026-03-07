Pitón reticulada de más de 15 pies se traga un perro con todo y cadena en Aguas Buenas

Un hecho escalofriante ocurrió en Aguas Buenas cuando una culebra de más de 15 pies devoró a un perro con todo y su cadena en el patio de una residencia, reveló el creador de contenido y cazador José Morales Berríos, conocido como Gongo Fishing.

Morales Berríos realizó una transmisión en vivo de casi diez minutos en sus redes sociales, durante la cual aprovechó para exhortar al público a estar pendientes de sus mascotas, luego de atender el incidente con la pitón reticulada, que rápidamente se volvió viral.

“La culebra se comió el perro con todo y cadena. Para los que dicen que esto es un chiste, que esto es un vacilón. La cadena con todo y perro para que digan que esto es embuste, que yo siempre estoy vacilando con las culebras, que si esto es un chiste. Esto no es un chiste. Se comió la cadena con todo y perro”, dijo.

PUBLICIDAD

Morales Berríos indicó que el caso se reportó en una residencia de unos adultos mayores. “Esto ya está fuera de control”, mencionó el joven, quien indicó que acudió al lugar para “ver la situación” porque “no lo creía”. “Es una situación lamentable”, comentó.

En un momento del video, el creador de contenido, conocido por ayudar a ciudadanos que se topan con este tipo de animales en sus comunidades, comenzó a halar una correa que sobresalía de la boca de la pitón.

“Me quedé anonadado. No me la creo. Se comió un perro lamentablemente”, precisó Morales Berríos.