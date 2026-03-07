Opinión
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pitón reticulada de más de 15 pies se traga un perro con todo y cadena en Aguas Buenas

El cazador José Morales Berríos, mejor conocido como “Gongo Fishing”, documentó el momento que se volvió viral

7 de marzo de 2026 - 3:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de una pitón reticulada. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hecho escalofriante ocurrió en Aguas Buenas cuando una culebra de más de 15 pies devoró a un perro con todo y su cadena en el patio de una residencia, reveló el creador de contenido y cazador José Morales Berríos, conocido como Gongo Fishing.

Morales Berríos realizó una transmisión en vivo de casi diez minutos en sus redes sociales, durante la cual aprovechó para exhortar al público a estar pendientes de sus mascotas, luego de atender el incidente con la pitón reticulada, que rápidamente se volvió viral.

“La culebra se comió el perro con todo y cadena. Para los que dicen que esto es un chiste, que esto es un vacilón. La cadena con todo y perro para que digan que esto es embuste, que yo siempre estoy vacilando con las culebras, que si esto es un chiste. Esto no es un chiste. Se comió la cadena con todo y perro”, dijo.

Morales Berríos indicó que el caso se reportó en una residencia de unos adultos mayores. “Esto ya está fuera de control”, mencionó el joven, quien indicó que acudió al lugar para “ver la situación” porque “no lo creía”. “Es una situación lamentable”, comentó.

En un momento del video, el creador de contenido, conocido por ayudar a ciudadanos que se topan con este tipo de animales en sus comunidades, comenzó a halar una correa que sobresalía de la boca de la pitón.

“Me quedé anonadado. No me la creo. Se comió un perro lamentablemente”, precisó Morales Berríos.

“Estoy súper triste. Es una situación súper lamentable. Se los estoy diciendo, mi gente, que estén más pendientes a sus mascotas, porque mira lo que puede pasar. Esa culebra debe tener sus 15 o 16 pies. Yo había visto que se habían comido perros o animales, pero yo presenciarlo, todavía no. Es algo fuerte”, dijo.

Aguas BuenasCulebraRecursos naturalesSeguridadPerros
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
