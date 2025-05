“Hay que sacar la garra boricua”: maestra relata cómo logró su sueño de viajar al espacio

Sin embargo, la educadora puertorriqueña no se fue con las manos vacías, pues dejaba tras de sí un legado marcado, entre otras cosas, por la implementación del primer programa de robótica submarina en la isla.

Ahora, tras 16 años en el magisterio, su dedicación será recompensada una vez más. Pero en esta ocasión no será un reconocimiento, sino la realización de un sueño que siempre había anhelado: la oportunidad de viajar hacia el espacio.

“Yo quería brincar, saltar, llorar, gritar. Pero tragué hondo y me controlé”, relató a El Nuevo Día la maestra mientras recordaba el momento especial.

“Me emociona tanto que vamos a poder poner a un boricua en el espacio otra vez. Me encanta la idea de poder ser la primera hispana en subir. El primero fue Joseph Acabá. Y qué casualidad que el primer maestro hispano en subir es boricua. Y entonces ahora viene la primera maestra, la fémina y también es boricua” , compartió.

“Es maravilloso porque es lo que estamos buscando: acercar el espacio a las personas que realmente no pudiesen tener ese contacto” , agregó.

Pero ponchar su boleto no fue una tarea libre de obstáculos.

“Fue Joseph Acabá, quien de hecho me dijo que viniera a Houston a la conferencia de maestros (...) Y sabes cómo es. Una de las cosas que tenemos nosotros los boricuas es que no importa donde nosotros estemos, nosotros siempre nos damos la mano ”, expresó entre risas.

En 2023, fue una de las recipientes del premio Trailblazing STEM Educator Award, otorgado por el Challenger Center y la American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA).

“La directora de mi escuela sometió mi nominación y no me enteré hasta después. El ingeniero y jefe asociado de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) también me nominó. Lo gané y ahí fue que comencé a conocer a personas de Blue Origin”, narró.