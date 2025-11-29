La Luna y Saturno estarán juntos en el cielo: ¿a qué hora ocurrirá este evento astronómico?

La noche del sábado promete un espectáculo para quienes volteen su vista al cielo: la Luna se encontrará en conjunción con el planeta Saturno, un evento astronómico que se podrá observar a simple vista desde cualquier parte del archipiélago y sin uso de telescopio.

“Tan pronto anochezca, a partir de las 6:15 p.m. hasta la madrugada de mañana domingo a las 1:15 a.m., podremos apreciar como la Luna y Saturno estarán juntos en el cielo, algo que se conoce en astronomía como una conjunción. Saturno se encontrará justo al lado de nuestro satélite natural y lucirá como un punto brillante y sin centelleo, notable por su color amarillento”, explicó el profesor Juan Villafañe, miembro y asesor de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico (SAPR), organización que celebra su 40 aniversario.

Una conjunción ocurre cuando dos o más objetos de la bóveda celeste se acercan lo suficiente el uno del otro, creando la ilusión de que están juntos aunque estén separados por grandes distancias.

La organización, avalada por el NASA Puerto Rico Space Grant Consortium y administrada por Los Observadores Comunitarios del Cielo para la Astronomía y la Educación (OCCAE), invitó a todas aquellas personas que le tomen fotografías a la conjunción a que las compartan a través de su página de Facebook.