20 de noviembre de 2025
77°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

NASA revela imágenes detalladas del cometa que proviene desde otra estrella

Tres naves espaciales que se encuentran cerca de Marte tomaron acercamientos del cometa cuando pasó a tan sólo 18 millones de millas

20 de noviembre de 2025 - 8:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen difundida por Gianluca Masi muestra al cometa interestelar 3I/Atlas en su recorrido por el espacio a 305 millones de kilómetros de la Tierra, el miércoles 19 de noviembre de 2025. La fotografía fue tomada en Manciano, Italia. (Gianluca Masi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La NASA reveló el miércoles imágenes detalladas del cometa interestelar que realiza un rápido e irrepetible recorrido por el sistema solar.

Descubierto hace unos meses, el cometa conocido como 3I/Atlas es apenas el tercer objeto confirmado que visita nuestro rincón del cosmos desde otra estrella. Pasó inofensivamente cerca de Marte el mes pasado.

Tres naves espaciales de la NASA que se encuentran sobre o cerca del planeta rojo tomaron acercamientos del cometa cuando pasó a tan sólo 18 millones de millas, revelando una mancha blanca borrosa. Los dos satélites de la Agencia Espacial Europea alrededor de Marte también realizaron observaciones.

Otras sondas espaciales de la NASA permanecerán atentas en las próximas semanas, entre ellas el telescopio espacial Webb. Al mismo tiempo, los astrónomos están apuntando sus telescopios terrestres en dirección al cometa, el cual se encuentra actualmente a unos 190 millones de millas de la Tierra. Gianluca Masi del Virtual Telescope Project realizó un acercamiento el miércoles desde Italia.

El cometa se puede ver desde la Tierra antes del amanecer usando binoculares o un telescopio.

“Todo el que tiene control de un telescopio quiere observarlo porque es una oportunidad fascinante y rara”, comentó Shawn Domagal-Goldman, director interino de astrofísica de la NASA.

El telescopio espacial James Webb ha producido la imagen infrarroja más nítida y profunda del universo distante. Se conoce como "First Deep Field de Webb".Webb captó la señal de agua en el planeta gaseoso gigante WASP 96-b que orbita una estrella a 1,150 años luz de distancia. Por primera vez, se observa evidencia de nubes en la atmósfera de este exoplaneta.Esta imagen muestra el Quinteto de Stephan, una agrupación visual de cinco galaxias capturadas por el instrumento de infrarrojo medio (MIRI) de Webb.
1 / 10 | La NASA revela impresionantes imágenes del telescopio espacial James Webb. El telescopio espacial James Webb ha producido la imagen infrarroja más nítida y profunda del universo distante. Se conoce como "First Deep Field de Webb". - NASA, ESA, CSA, STScI

Lo más cerca que el cometa estará de la Tierra será a 167 millones de millas, a mediados de diciembre. Luego se dirigirá de nuevo hacia el espacio interestelar, para no regresar jamás.

La nave espacial Juice de la Agencia Espacial Europea, que se dirige a Júpiter, ha estado enfocando sus cámaras e instrumentos científicos hacia el cometa durante todo el mes, especialmente después de que hizo su paso más cercano al Sol. Pero los científicos no recibirán ninguna de estas observaciones hasta febrero, debido a que la antena principal de Juice está fungiendo como escudo térmico mientras pasa cerca del Sol, lo que limita el envío de datos.

Nombrado por el telescopio en Chile que lo avistó por primera vez, se cree que el cometa tiene un tamaño de entre 1,444 pies y 3.5 millas de ancho. Las observaciones indican que el cometa, excepcionalmente rápido, puede haberse originado en un sistema estelar más antiguo que el nuestro, “lo cual me pone la piel de gallina al pensarlo”, dijo el científico de la NASA Tom Statler.

“Eso significa que 3I/Atlas no es sólo una ventana a otro sistema solar, es una ventana al pasado profundo y tan profundo en el pasado que precede incluso a la formación de nuestra Tierra y nuestro Sol”, comentó Statler a los periodistas.

Los funcionarios de la NASA rápidamente desmintieron los rumores de que este visitante amistoso del sistema solar, como lo llamaron, podría ser una nave alienígena de algún tipo. Dijeron que, debido al cierre del gobierno federal, no pudieron responder a todas las teorías que habían surgido en las últimas semanas.

La agencia espacial siempre está en busca de vida más allá de la Tierra, “pero 3I/Atlas es un cometa”, dijo Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.

