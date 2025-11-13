Opinión
13 de noviembre de 2025
79°nubes dispersas
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
La intensidad de la tormenta solar se mantendrá “severa” hasta el jueves

La tormenta geomagnética alcanzó este miércoles una alerta de nivel “G4”

13 de noviembre de 2025 - 8:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo facilitada por la NASA el 14 de junio del 2013 de una de las tres erupciones colosales que el Sol registró. EFE / NASA / Archivo (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami— El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos informó este miércoles que la intensidad de la tormenta solar que afecta estos días al campo magnético de la Tierra se mantendrá en niveles “severos” hasta el jueves, lo que podría afectar a algunos sistemas de la red eléctrica o afectar a la navegación por GPS.

El organismo, que depende de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, advirtió en su último boletín que la tormenta, que alcanzó hoy niveles “severos”, amainará el viernes y sus efectos desaparecerán por completo el sábado.

Los diferentes niveles de alerta establecidos por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA abarcan desde el “G1” (menor) hasta el “G5” (extrema).

La tormenta geomagnética, que ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra, alcanzó este miércoles una alerta de nivel “G4” (severa).

Según el centro, la tormenta puede provocar problemas en la red eléctrica, especialmente en el control de voltaje y en los sistemas de protección de la red eléctrica, así como en la navegación GPS, que “podría verse afectada o quedar inoperativa durante hora”.

También advirtió de efectos sobre las naves espaciales, la radio en altas frecuencias y un posible aumento de las auroras boreales, que podrán ser visibles “incluso en Alabama y el norte de California”.

Múltiples países han reportado que avistaron el nuevo episodio de auroras boreales por segunda vez en cinco meses. El espectáculo, que se ha vuelto viral en las redes sociales, fue observado desde Europa hasta Estados Unidos. En la foto se observa el inusual evento de auroras boreales que antes del episodio en mayo hacía más de 20 años que no se reportaba.
1 / 13 | El cielo vuelve a teñirse de colores: así ha sido el hermoso espectáculo de auroras boreales que cautiva al mundo. Múltiples países han reportado que avistaron el nuevo episodio de auroras boreales por segunda vez en cinco meses. - David Sharp

Meteorólogos difundieron hoy varias imágenes de auroras boreales que supuestamente llegaron a ser observadas en el sur de Florida, el estado más meridional de Estados Unidos.

No obstante, este tipo de tormentas raramente causan daños importantes sobre infraestructuras en la Tierra, aunque las más intensas activan alertas para prevenir y mitigar los riesgos.

La alta actividad solar fue precisamente el motivo por el que la NASA aplazó hoy el lanzamiento de su misión Escapade, que estudiará la interacción entre el viento solar y el campo magnético de Marte.

El organismo estadounidense explicó esta mañana que la fuerza magnética del paso de la tormenta se había estabilizado en aproximadamente ocho veces la fuerza normal de fondo Según el centro, se han producido tres eyecciones de material solar en los últimos días que han formado estas tormentas solares.

