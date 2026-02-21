Problema en cohete lunar de la NASA retrasa viaje de astronautas hasta abril

Cabo Cañaveral, Florida- El nuevo cohete lunar de la NASA sufrió otro contratiempo el sábado, lo que casi con seguridad retrasará el primer viaje lunar de los astronautas en décadas hasta la primavera.

La agencia espacial reveló el último problema justo un día después de fijar como objetivo el 6 de marzo para la misión Artemis II, el primer vuelo de la humanidad a la Luna en más de medio siglo. Durante la noche, se interrumpió el flujo de helio a la etapa superior del cohete, según informaron las autoridades. El flujo de helio sólido es esencial para purgar los motores y presurizar los depósitos de combustible.

Esta imagen facilitada por la NASA muestra el cohete lunar de la NASA en la plataforma del Centro Espacial Kennedy en Florida el jueves 19 de febrero de 2026. (NASA vía AP)

El problema del helio no tiene nada que ver con las fugas de combustible de hidrógeno que estropearon un ensayo general de la cuenta atrás del cohete Space Launch System a principios de mes y obligaron a repetir la prueba.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo que un filtro, una válvula o una placa de conexión en mal estado podrían ser los culpables del estancamiento del flujo de helio. Independientemente de la causa, señaló, la única forma de acceder a la zona y solucionar el problema es en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Espacial Kennedy.

“Comenzaremos los preparativos para el desmantelamiento, y esto eliminará la ventana de lanzamiento de marzo”, dijo Isaacman vía X. Las próximas oportunidades de la NASA serían a principios o finales de abril.

A primera hora de la mañana, la NASA dijo que se estaba preparando para devolver el cohete de 322 pies a su hangar para reparaciones, al tiempo que planteaba la posibilidad de que el trabajo se realizara en la plataforma.

“Comprendo que la gente esté decepcionada por esta noticia”, dijo Isaacman. “Esa decepción la siente sobre todo el equipo de la NASA, que ha trabajado sin descanso para preparar esta gran empresa”.

Las fugas de hidrógeno en el combustible ya habían retrasado un mes el sobrevuelo lunar de Artemis II. El jueves, una segunda prueba de carga de combustible reveló que apenas había fugas, lo que da confianza a los responsables para apuntar a un despegue en marzo.

Los cuatro astronautas entraron el viernes por la noche en su cuarentena de dos semanas, obligatoria para evitar los gérmenes.

El flujo de helio interrumpido se limita a la etapa de propulsión criogénica intermedia del cohete SLS. Esta etapa superior es esencial para colocar la cápsula de la tripulación Orión en la órbita de gran altitud adecuada alrededor de la Tierra para el chequeo, tras el despegue.

Después de eso, se supone que se separará de Orión y servirá como objetivo para los astronautas dentro de la cápsula, permitiéndoles practicar técnicas de acoplamiento para futuras misiones a la Luna.

Durante el programa Apolo de la NASA, 24 astronautas volaron a la Luna entre 1968 y 1972. El nuevo programa Artemis sólo ha realizado un vuelo hasta la fecha, una misión en órbita lunar sin tripulación en 2022. Ese primer vuelo de prueba también estuvo plagado de fugas de combustible de hidrógeno antes de despegar, así como un problema de helio similar al que surgió el sábado.