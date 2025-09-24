Un trío de satélites espaciales despegan para estudiar el lado violento del Sol

Cabo Cañaveral, Florida - Un grupo de satélites meteorológicos espaciales despegó el miércoles por la mañana para observar de cerca las tormentas solares que pueden producir auroras impresionantes, pero también interrumpir las comunicaciones y amenazar a los astronautas en vuelo.

Los tres satélites se elevaron desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, poco después del amanecer, en un cohete de SpaceX.

Su objetivo era un puesto de observación en órbita solar a 1.6 millones de kilómetros de la Tierra, cada uno en su propia misión.

En total, los satélites de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), más los costos relacionados, valen alrededor de $1,600 millones. Joe Westlake de la NASA lo llama ‘el mejor viaje compartido cósmico’ al compartir un cohete para ahorrar dinero.

Encabezando la fila está la Sonda de Aceleración y Mapeo Interestelar de la NASA, la primera en ser desplegada. Examinará los límites exteriores de la heliosfera, la burbuja protectora de gas impulsada por el viento solar alrededor de nuestro sistema solar.

Como beneficio adicional, IMAP será capaz de proporcionar un aviso anticipado de tormentas solares, una valiosa advertencia de 30 minutos, para los astronautas que exploren la luna bajo el programa Artemis de la NASA. Los funcionarios esperan que el observatorio esté en pleno funcionamiento para cuando cuatro astronautas vuelen alrededor de la luna y regresen el próximo año.

También está volando el Observatorio Geocorona Carruthers, más pequeño de la NASA, que se centra en la atmósfera brillante más externa de la Tierra que se extiende mucho más allá de la luna. Lleva el nombre del fallecido científico George Carruthers, quien inventó el telescopio ultravioleta que los astronautas del Apolo 16 dejaron en la luna en 1972.

El nuevo observatorio meteorológico espacial de la NOAA será impulsado a un servicio de pronóstico de tiempo completo y las 24 horas. Mantendrá una ficha de la actividad del sol y medirá el viento solar para ayudar a mantener a la Tierra a salvo de las llamaradas amenazantes.

Los funcionarios esperan que los satélites de la NASA estén en posición y operativos a principios del próximo año, y la nave espacial de la NOAA para la primavera.

La NASA está aportando más de $879 millones para sus dos misiones, mientras que la parte de la NOAA es de $693 millones.

Si bien la NASA ya tiene una flota de naves espaciales de observación solar, la jefa de la misión científica, Nicky Fox, dijo que estas misiones nuevas ofrecen instrumentos más avanzados que proporcionarán mediciones más sensibles.

“Solo poder juntar todo eso para darnos una visión mucho, mucho mejor del Sol”, dijo.

El objetivo es comprender mejor el Sol para proteger mejor la Tierra, según los funcionarios. Tan espectaculares como son, las luces del norte y del sur no serán el foco de las misiones.

Durante una vista previa de la próxima misión Artemis de la NASA alrededor de la luna, los funcionarios científicos dijeron el martes que estas nuevas misiones meteorológicas espaciales mejorarán los pronósticos y proporcionarán alertas vitales si se produce una actividad solar importante.