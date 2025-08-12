¿Cómo alejar a los elefantes? Agricultores kenianos usan abejas y semillas de sésamo

Taita Taveta, Kenia - Para los agricultores de las colinas de Taita, en el sur de Kenia, los elefantes son una amenaza: atacan los cultivos y, en ocasiones, hieren o incluso matan a personas.

El agricultor Richard Shika, de 68 años, ha tenido algunos encuentros cercanos. “Una vez, estaba tratando de ahuyentar a un elefante que estaba en mi campo de maíz, pero se giró y me atacó”, recuerda Shika. “Se detuvo justo frente a mí y logré saltar para evitarlo”.

Se siente afortunado de estar vivo. Hace casi exactamente dos años, los medios locales informaron que una niña de 3 años había muerto pisoteada por un elefante en el condado de Taita Taveta y su madre resultó herida.

El área donde Shika tiene su granja está casi rodeada por el Parque Nacional más grande de Kenia. La frontera del Parque Nacional Tsavo East está a menos de 6 millas al este, y Tsavo West se curva hacia el norte, oeste y sur. Los parques siempre han estado sin cercar, lo que permite a los animales migrar. Cada vez más, eso los pone en el camino de los humanos.

“Los lugares e infraestructura que los humanos desarrollamos dificultan las rutas migratorias y los caminos que los elefantes solían tomar”, explica Yuka Luvonga, quien investiga la coexistencia entre humanos y elefantes para la organización de conservación Save The Elephants.

Los elefantes comen alrededor de 330 libras de vegetación al día, por lo que mantenerlos alejados de las granjas es complicado, especialmente si el forraje es escaso en otros lugares.

“Los elefantes son criaturas inteligentes”, dice Shika. “Intentarán tocar una cerca, y una vez que se dan cuenta de que no está electrificada, la atraviesan a la carga”.

Si los agricultores intentan ahuyentarlos, como hizo Shika, los elefantes a veces se giran y se defienden. El Servicio de Vida Silvestre de Kenia y las organizaciones de conservación que rastrean el conflicto entre humanos y elefantes estiman que entre 30 y 35 personas mueren cada año en incidentes relacionados con elefantes en Kenia.

Las comunidades a veces toman represalias arponeando o envenenando elefantes, pero existen otras soluciones, como han descubierto los agricultores aquí.

Una de ellas son las abejas.

“A los elefantes no les gusta que les piquen las abejas, por lo que se mantienen alejados de las áreas donde hay colmenas”, dice Shika.

Con la ayuda de Save The Elephants, Shika es uno de los 50 agricultores que han colgado colmenas de alambres entre postes alrededor de sus granjas. Si un elefante toca el alambre, las colmenas se sacuden, perturbando a las abejas. Es un ejército de pequeños guardias de seguridad que mantiene a los elefantes bien alejados de la granja.

“Con las colmenas actuando como cerca, puedo continuar cultivando y también ganarme la vida con la miel”, dice Shika. Este año, ha ganado casi $250 vendiendo miel.

Cambiar los cultivos también puede marcar la diferencia. A los elefantes les encantan el maíz y las sandías. ¿Pero el sésamo? No.

Las plantas de sésamo producen un aroma que repele activamente a los elefantes, por lo que para Gertrude Jackim, de 70 años, cambiar el maíz y los gramos verdes por sésamo fue una obviedad. “Mírame, estoy envejeciendo, así que no puedo defenderme de los elefantes ni ahuyentarlos”, dice.

Ella es una de los 100 agricultores que han recibido apoyo para adoptar la producción de semillas de sésamo. El cambio era urgentemente necesario, dice. “Con los años, los elefantes se han vuelto demasiado destructivos”.

Las prácticas agrícolas que disuaden a los elefantes, como la apicultura y el cultivo de sésamo, han facilitado mucho la coexistencia para agricultores como Shika y Jackim.

Los conservacionistas esperan que, a la larga, esto se gane los corazones y las mentes en un área donde el conflicto entre humanos y elefantes había alcanzado niveles preocupantes.

“Tenemos que vivir en armonía con estos elefantes”, dice Yuka Luvonga de Save the Elephants, “y crear conciencia y sensibilizar a las comunidades para que cambien sus actitudes hacia los animales que tenemos”.