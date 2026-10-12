Impresionante avistamiento: divisan tiburón tigre en bahía de Cabo Rojo

Un tiburón tigre de gran tamaño fue divisado en la mañana del lunes en la bahía Bramadero en Cabo Rojo, aunque los expertos aseguraron que el avistamiento es común y no es motivo de alarma.

El animal fue visto por el piloto de drones José M. Pagán mientras documentaba el nacimiento de un manatí infante en esa zona.

“Lo que es común (en esa zona) es el tiburón gata, ese (el tiburón tigre) no es muy común. Sí me lo habían dicho ya unos viejitos que pescan mucho por ahí que cuando llueve mucho en el borde donde está el agua salada y agua dulce que a veces se meten los tiburones tigres”, explicó Pagán, quien estaba eufórico ante el avistamiento.

Tiburón de gran tamaño sorprende en Cabo Rojo: lo que debes saber El tiburón tigre fue captado en la bahía Bramadero y sorprendió a muchos boricuas.

“Yo venía bajando de ver unos bebés manatíes y lo vi. Por poco me estrello y todo porque empecé a grabarlo y casi no tenía batería”, contó.

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El animal se encontraba cerca de la superficie del mar y alrededor de la zona de yerba marina donde, de acuerdo a la bióloga marina Michelle Scharer y al subcomisionado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Edwin Rodríguez Ruiz, se encontraba buscando su comida.

“La razón por la cual lo vemos tan llano metidos en las yerbas marinas es porque ellos se alimentan de las tortugas marinas que viven ahí... Donde haya hábitat de yerba marina es común verlo porque están buscando las tortugas marinas para comérselas y ese hábitat de yerbas marinas en Puerto Rico muchas veces llega a la orilla”, detalló Scharer.

Según Rodríguez Ruiz, el avistamiento no es para alarmarse, pues “es común verlo en las costas”.

“Ellos están en muchas áreas de arrecife donde nos ayudan porque mantienen un control poblacional en esas áreas”, explicó el subcomisionado.

Según Scharer en Puerto Rico no se reportan muertes a causa de tiburones desde 1942.

“Da más miedo cruzar la número 2 en plena luz del día... Te atropellan en la número 2 en una proporción mucho más alta que la gente que se muere por un tiburón en las costas de Puerto Rico”, dijo la bióloga marina.

A su vez, Rodríguez Ruiz exhortó a las personas a no alarmarse si ven un tiburón en la costa y a salir del agua ordenadamente mientras esperan que la criatura abandone el área.

Según el subcomisionado, en Puerto Rico se pesca comercialmente este tipo de tiburón junto al tiburón mako, pero esa actividad es ilegal recreativamente.