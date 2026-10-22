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DRNA captura 169 boas constrictoras en menos de dos meses

Conoce cuáles son las otras especies que forman parte del inventario de animales en el Bosque Cambalache

22 de octubre de 2026 - 12:23 PM

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En la foto boa constrictor. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó que capturó 169 boas constrictoras entre el 2 de septiembre y el 18 de octubre, las cuales permanecen en el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Puerto Rico, ubicado en el Bosque Cambalache, en Arecibo.

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Las serpientes forman parte del inventario de animales que alberga la instalación, según el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, y el teniente del Cuerpo de Vigilantes Ángel Atienza, director del centro.

En un comunicado de prensa, Quiles atribuyó el aumento de animales en la instalación a los operativos de captura realizados durante las pasadas semanas por el Cuerpo de Vigilantes.

Además de las boas constrictoras, el centro mantiene bajo su cuidado 34 tortugas acuáticas, 19 cotorras, 24 palomas de cuatro especies, 12 monos rhesus y cuatro monos patas.

El inventario también incluye un erizo de tierra, dos guacamayos, cinco tortugas terrestres, nueve caimanes, un lagarto tegu, nueve pitones bola y una boa nativa.

La instalación también atiende a un múcaro y una culebra corredora de Puerto Rico bajo protocolos de recuperación, como parte de una ampliación de sus funciones para rehabilitar fauna nativa.

“El año pasado, la misión del Centro cambió para añadir el cuidado y rehabilitación de especies nativas. Somos más que un centro que alberga animales, ahora somos una facilidad que busca restaurar especies en pobre estado de salud para devolverlas a su hábitat natural”, expresó Atienza en declaraciones escritas.

El centro fue creado en 2003 para atender el aumento de especies exóticas, incluidas las invasoras, en Puerto Rico. Su misión original consistía en capturarlas y mantenerlas mientras se gestionaba su traslado a instalaciones en estados de Estados Unidos.

En septiembre de 2025, el DRNA amplió esa misión para incluir la rehabilitación y el cuidado de especies nativas.

“Este nuevo enfoque para el Centro, el cual por primera vez en su historia incluye las especies nativas, nos ha facilitado establecer una nueva cultura de conservación de estas especies, vital para el ecosistema en Puerto Rico”, sostuvo Quiles.

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