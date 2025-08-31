Drones que emiten AC/DC y Scarlett Johansson ayudan a biólogos a proteger el ganado de los lobos

Durante milenios, los humanos han intentado ahuyentar a los lobos de su ganado. La mayoría de ellos no tenían drones.

Pero un equipo de biólogos que trabaja cerca de la frontera entre California y Oregón sí, y los está utilizando para emitir ’Thunderstruck’ de AC/DC, clips de películas y voces humanas en vivo a los principales depredadores para ahuyentarlos del ganado en un experimento en curso.

“¡No voy a soportar esto más!”, grita la actriz Scarlett Johansson en un clip de la película de 2019 “Marriage Story”.

“¿Con qué? ¿No puedo hablar con la gente?”, responde su coestrella Adam Driver.

Los lobos grises fueron cazados casi hasta la extinción en todo el oeste de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Desde su reintroducción en Idaho y en el Parque Nacional de Yellowstone a mediados de la década de 1990, se han multiplicado hasta el punto de que una población en las Montañas Rocosas del Norte ha sido eliminada de la lista de especies en peligro de extinción.

Ahora hay cientos de lobos en Washington y Oregón, docenas más en el norte de California y miles deambulando cerca de los Grandes Lagos.

La recuperación de la población ha significado un aumento del conflicto con los ganaderos, y esfuerzos cada vez más creativos por parte de estos últimos para proteger el ganado. Han recurrido a vallas electrificadas, alarmas para lobos, perros guardianes, patrullas a caballo, trampas y reubicación, y ahora drones. En algunas zonas donde los esfuerzos no letales han fracasado, los funcionarios aprueban habitualmente la matanza de lobos, incluso la semana pasada en el estado de Washington.

Los lobos grises mataron a unos 800 animales domesticados en 10 estados en 2022, según una revisión anterior de The Associated Press de datos de agencias estatales y federales.

Científicos del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA desarrollaron las técnicas para hostigar a los lobos con drones mientras los monitoreaban utilizando cámaras de imagen térmica por la noche, cuando los depredadores están más activos. Un estudio preliminar publicado en 2022 demostró que añadir voces humanas a través de un altavoz instalado en un dron puede asustarlos.

El equipo documentó interrupciones exitosas de cacerías de lobos. Cuando Dustin Ranglack, el investigador principal del USDA en el proyecto, vio una por primera vez, sonrió de oreja a oreja.

“Si pudiéramos reducir esos impactos negativos de los lobos, sería más probable que condujera a una situación en la que tengamos coexistencia”, dijo Ranglack.

Los clips precargados incluyen grabaciones de música, disparos, fuegos artificiales y voces. Un piloto de drones comienza reproduciendo tres clips elegidos al azar, como la escena de “Marriage Story” o “Thunderstruck”, con sus gritos y licks de guitarra eléctrica que erizan el cabello.

Si eso no funciona, el operador puede improvisar gritando a través de un micrófono o reproduciendo un clip diferente que no esté entre los preajustes aleatorios. Uno de los favoritos es la versión de la banda de heavy metal Five Finger Death Punch de “Blue on Black”, que podría reproducir la letra “Te diste la vuelta y corriste” mientras los lobos huyen.

Los pilotos de drones del USDA han continuado con las patrullas de protección del ganado este verano mientras investigan las respuestas de los lobos en ranchos con altos niveles de conflicto a lo largo de la frontera entre Oregón y California. Las patrullas se extendieron hacia el sur hasta Sierra Valley en agosto por primera vez, según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.

No está claro si los lobos podrían acostumbrarse a los drones. Los pastores y cazadores de lobos en Europa los han disuadido durante mucho tiempo con largas líneas colgadas con telas que ondean, pero los lobos pueden eventualmente aprender que las banderas no son una amenaza.

Los defensores del medio ambiente son optimistas sobre los drones, sin embargo, porque permiten asustar a los lobos de diferentes maneras, en diferentes lugares.

“Los lobos tienen miedo de las cosas nuevas”, dijo Amaroq Weiss, un defensor de los lobos del Center for Biological Diversity. “Sé que en la imaginación humana, la gente piensa en los lobos como criaturas grandes y aterradoras que no le tienen miedo a nada”.

También hay inconvenientes en la tecnología. Un dron con visión nocturna y un altavoz cuesta alrededor de $20,000, requiere capacitación profesional y no funciona bien en áreas boscosas, lo que lo hace poco práctico para muchos ganaderos.

Los ganaderos del norte de California que han acogido patrullas de drones del USDA están de acuerdo en que han reducido las muertes de ganado hasta ahora.

“Estoy muy agradecida por lo que hicieron. Pero no creo que sea una solución a largo plazo”, dijo Mary Rickert, la dueña de un rancho de ganado al norte del Monte Shasta. “Lo que me temo es que después de un período de tiempo, de repente digan: ‘Wow, esto no me va a lastimar. Solo hace mucho ruido’”.

Los ganaderos son compensados si pueden probar que un lobo mató a su ganado. Pero hay costos no compensados de tener vacas estresadas, como tasas de natalidad más bajas y carne más dura.

Rickert dijo que si los drones no funcionan a largo plazo, es posible que tenga que cerrar el negocio, en el que ha estado involucrada desde al menos la década de 1980. Quiere permiso para disparar a los lobos si están atacando a sus animales o si entran en su propiedad después de un cierto número de ataques.

Si la tecnología demuestra ser eficaz y los costos bajan, algún día los ganaderos podrían simplemente tener que pedirles a los lobos que se vayan.

Paul Wolf, con sede en Oregón, sí, Wolf, es el supervisor del distrito suroeste del USDA y el principal fan de Five Finger Death Punch entre los pilotos de drones. Recordó un encuentro temprano durante el cual un lobo al principio simplemente parecía curioso al ver un dron, hasta que el piloto le habló a través del altavoz.