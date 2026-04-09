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El pingüino emperador y el lobo fino antártico en peligro por el cambio climático

La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza indicó que estas especies se encuentran cerca de la categoría de extinción

9 de abril de 2026 - 10:28 AM

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Varios pingüinos emperadores, en una fotografía de archivo. (HOW HWEE YOUNG)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La pérdida y ruptura prematura del hielo marino en la Antártida, así como el aumento de la temperatura del océano están poniendo en peligro la supervivencia de dos emblemáticas especies de esa región del planeta: el pingüino emperador y el lobo fino antártico.

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La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) ha transferido a estas dos especies a la categoría de “peligro” (dos etapas previas a la extinción) en una actualización de su Lista Roja, que ha publicado un mes antes de una reunión de responsables políticos en torno al Tratado Antártico.

La situación del pingüino emperador es muy preocupante después de que el estudio de imágenes de satélite indicara una disminución del 10% de su población entre 2009 y 2018, lo que equivale a más de 20.000 adultos, aunque las proyecciones son mucho más dramáticas.

Según éstas, la población se reducirá a la mitad para la década de 2080 por las alteraciones en el hielo marino, cuya disminución alcanzó un nivel récord en 2016.

La organización explicó que los pingüinos emperador necesitan hielo fijo, es decir que esté adherido a la costa, al fondo marino o a icebergs encallados, para sus crías y durante su periodo de muda, cuando no son impermeables.

Los científicos ya han observado tragedias en ese medio natural, como el colapso de una colonia reproductora en el mar antes de que las crías puedan nadar, por el rompimiento prematuro del hielo.

“Los modelos que consideran diversos escenarios climáticos futuros muestran que, sin reducciones rápidas y drásticas de las emisiones de gases de efecto invernadero, las poblaciones de pingüinos emperador disminuirán rápidamente durante este siglo”, señaló la IUCN.

La Antártida juega el papel de “congelador” de la Tierra y no puede ser reemplazada por ningún otro sistema en su función de estabilizar el clima y ser refugio de especies únicas.

De esta situación también sufren los lobos finos antárticos, que han pasado de ser una “preocupación menor” a estar “en peligro”, ya que su población ha disminuido en más de un 50% entre 1999 -cuando se contaban unos 2.19 millones de individuos maduros- y 2025, cuando habían caído a 944,000.

Este declive se debe al cambio climático, ya que con el aumento de la temperatura del océano y la reducción del hielo marino su principal alimento, el krill, se ha movido hacia aguas más profundas en busca de temperaturas más frías.

La Lista Roja también pone en evidencia el deterioro de la situación del elefante marino del sur, cuya población se ha reducido por la influenza aviar altamente patógena.

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