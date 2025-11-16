“Estaba helado al tacto”: rescatan a un cachorro abandonado dentro de una caja

Era la víspera de Halloween cuando el equipo recibió un mensaje estremecedor. Una mujer había encontrado un cachorro al borde de la muerte en una caja. Parecía que le quedaban pocos minutos de vida. El perro estaba helado y aparentemente sin vida, pero junto con la foto llegó un mensaje esperanzador. “Sigue respirando”, aclaraban.

El equipo de Stray Rescue of St. Louis (SRSL) aceptó rápidamente recibir al cachorro y activó los protocolos de emergencia en cuanto el animal llegó. Tras ver su foto, sabían que el pequeño estaba en mal estado, pero se quedaron impactados al descubrir lo frágil que era su cuadro. “Estaba helado al tacto, tan frío que no pudimos tomarle la temperatura”.

Sin dudar, todos se pusieron a trabajar para reanimar al animal de pelaje blanco. “Lo calentamos con todas las fuentes de calor que pudimos: agua tibia debajo de él, toallas calientes, una almohadilla térmica, líquidos calientes y un abrazo reconfortante…”, escribieron los voluntarios de SRSL, una agrupación que rescata a animales abandonados, golpeados, heridos, aterrorizados, derrotados y traicionados.

“Cuando un animal está hipotérmico, lo recomendable es colocarlo en un lugar cerrado, donde no haya corrientes de aire, cerca de alguna estufa, separado del piso, sobre una colchoneta o alfombra. Abrigarlo con mantas, colocarle una bolsa de agua caliente -siempre envuelta en una toalla para evitar quemaduras sobre el tórax- detrás del codo, preferentemente del lado izquierdo, dado que el corazón se encuentra desplazado hacia ese lado. También se pueden envolver las cuatro extremidades o patas con papel de aluminio a modo de guante para disminuir la pérdida de calor corporal y, en los casos de hipotermia grave, se recomienda la infusión endovenosa de soluciones entibiadas”, explica Patricia Paredes, Médica Veterinaria del equipo de Natural Life.

A pesar de todos sus esfuerzos, durante la noche, el equipo no logró mantener la temperatura del perro —al que llamaron Renlo—, de modo que decidieron trasladarlo a un centro de cuidados nocturnos. Allí, Renlo podría recibir atención las 24 horas y, con suerte, recuperar la temperatura corporal. Si tenía una oportunidad de salir adelante, era allí.

Afortunadamente, Renlo sobrevivió la noche y pudo regresar a SRSL para continuar con su tratamiento. Poco a poco empezó a mejorar, y tan solo tres días después de su rescate, este resiliente perrito pudo ponerse de pie y dar un pequeño paseo. Incluso cuando no tenía fuerzas para caminar, sus atentos enfermeros estaban allí para atender todas sus necesidades.

“Se cansa muy rápido, así que damos paseos tranquilos y nos sentamos al sol antes de regresar para una larga siesta reparadora. Está mejorando día a día y lo está haciendo muy bien. ¡Qué valiente y fuerte es este angelito!”, escribieron desde SRSL.

Sin duda, a Renlo le esperaba un largo camino de recuperación, pero afortunadamente, no tendría que pasarlo todo en el refugio. Pronto encontró un hogar de tránsito con atención médica. Y menos de una semana después de haber sido rescatado, ya contaba con un lugar estable y seguro donde descansar y recuperarse en paz.

“¡Así es como se ve un buen descanso, profundo y relajante! Se recuperará mucho más rápido —tanto física como emocionalmente— en brazos de alguien que en nuestro refugio caótico y ruidoso”, escribió SRSL en Facebook.

Renlo se adaptó rápidamente a su familia de tránsito y desde entonces sigue evolucionando favorablemente. Aunque todavía tiene un peso muy bajo -todavía se le puede ver cada costilla, sus caderas, e incluso su cráneo a través de la piel- estar en un hogar con atención médica le ha dado una segunda oportunidad en la vida.

“A menudo solicitamos ‘hogares de tránsito con atención médica’. Pero el término puede resultar engañoso, ya que no se requiere ningún conocimiento médico, solo se trata de seguir las indicaciones del médico (instrucciones de alimentación/limitaciones físicas) y llevar al animal a sus revisiones. Nosotros proporcionamos todo lo demás que necesita”, aclararon los voluntarios del refugio.