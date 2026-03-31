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Italia construirá los módulos habitacionales para la futura base permanente en la Luna

El país firmó un acuerdo con la NASA para cooperar como parte del programa Artemis

31 de marzo de 2026 - 12:55 PM

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De izquierda a derecha: Marco Peronaci (embajador de Italia en Estados Unidos), Jared Isaacman (administrador de la NASA), Adolfo Urso (ministro de Empresa y Made in Italy) y Teodoro Valente (presidente de la Agencia Espacial Italiana) tras la firma del acuerdo. (-)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma - Los módulos habitacionales que permitirán a los astronautas vivir en la Luna en una futura base estable serán construidos por empresas italianas, confirmó este martes el ministro de Empresas, Adolfo Urso, tras firmar un acuerdo estratégico con la NASA en Washington.

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Urso, delegado del Gobierno italiano para políticas espaciales, suscribió una declaración de intenciones con la agencia espacial estadounidense para reforzar la cooperación en la superficie lunar dentro del programa Artemis.

“Es un reconocimiento importante para Italia y para nuestras empresas, que serán las encargadas de construir los módulos diseñados para que los astronautas puedan permanecer de forma segura y durante largos periodos en la Luna”, afirmó Urso en un comunicado.

Y añadió: “La ‘casa’ de los astronautas será ‘made in Italy’ (hecho en Italia), realizada con tecnologías italianas y por empresas italianas”.

En el acto también participó el presidente de la Agencia Espacial Italiana (ASI), Teodoro Valente.

El programa Artemis es una iniciativa de la NASA, con cooperación internacional y apoyo de empresas privadas, cuyo propósito es establecer una presencia humana sostenible en la Luna como paso previo para futuras misiones tripuladas a Marte.

Tras el éxito de la misión no tripulada de 2022, el programa encara esta semana el lanzamiento de Artemis II, una misión que marcará el regreso de una tripulación a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo.

El ministro Urso destacó que con este acuerdo Italia asume un “papel protagonista” en esta nueva fase de exploración, manteniendo una histórica tradición de cooperación espacial con Estados Unidos que se remonta a la figura de Rocco Petrone, director del programa Apolo y pieza clave en la llegada del hombre a la Luna en 1969.

La declaración de intenciones establece una colaboración estrecha en tres áreas: módulos habitacionales, sistemas de comunicación y actividades científicas en la superficie lunar.

“Regresaremos a la Luna para quedarnos. Lo haremos gracias a la tecnología italiana y con la participación de al menos un astronauta de nuestro país en las próximas misiones de Artemis”, explicó el titular de Empresa.

Este acuerdo, se precisa en la nota, refuerza una cooperación bilateral que comenzó con el programa “San Marco”, hito que convirtió a Italia en la tercera nación del mundo en acceder al espacio con un vehículo de lanzamiento propio.

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