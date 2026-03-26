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¡Escalofriante! Hallan anacondas y un caimán ocultos tras una pared falsa en una casa en Italia

La Policía descubrió los animales durante un operativo destinado a combatir la posesión ilegal de fauna silvestre exótica

26 de marzo de 2026 - 9:32 AM

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La Eunectes murinus es la especie que se encuentra en esa área de la Amazona donde se hizo el descubrimiento. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma - Varias anacondas de cinco metros, pitones, boas e incluso un caimán, entre otros, se encontraban escondidos en un sótano, oculto tras una pared falsa, en un edificio de la ciudad de Sannicandro di Bari, en la región de Apulia (sur de Italia), en espacios ​​inadecuados para especies de este tamaño y peligrosidad.

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El descubrimiento fue realizado por agentes de los Carabineros (policía militarizada) durante una operación de control territorial destinada a combatir la posesión ilegal de fauna silvestre exótica.

En un comunicado de prensa, los Carabineros explican que “la posesión de animales exóticos y particularmente peligrosos en contextos delictivos es un fenómeno de gran preocupación social: en varios casos, estos animales se utilizan como herramientas de intimidación o como demostración de poder criminal en la zona”.

Por el momento, se está buscando a un hombre con múltiples antecedentes penales que sería el responsable de la compra y venta de los animales.

Captura del vídeo facilitado por los Carabineros del caimán encontrado, junto con varias serpientes peligrosas, en un sótano en un edificio de la ciudad de Sannicandro di Bari, en Italia.
Captura del vídeo facilitado por los Carabineros del caimán encontrado, junto con varias serpientes peligrosas, en un sótano en un edificio de la ciudad de Sannicandro di Bari, en Italia. (Agencia EFE)

Los animales encontrados, de especies consideradas potencialmente peligrosas para la seguridad pública y protegidas por la Convención de Washington sobre la Protección de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), “se mantenían ilegalmente y en condiciones incompatibles con sus necesidades etológicas”.

Entre las especies se encontraba un ejemplar de caimán de más de 1.5 metros de longitud, que habían colocado dentro de un congelador horizontal utilizado como acuario improvisado; un varano acuático, dos anacondas verdes de aproximadamente cinco metros de longitud y con un peso aproximado de 60 kilos cada una y cuatro pitones birmanas, cada una de aproximadamente tres metros de longitud; entre otras.

Todos los ejemplares, añadieron, “representan un peligro concreto para la seguridad pública” así como también “supone un riesgo significativo tanto para los propietarios como para el público”.

Las investigaciones revelaron que los reptiles se mantenían sin la documentación CITES requerida y en condiciones inseguras, sanitarias y ambientales incompatibles con su naturaleza.

Todos los reptiles fueron confiscados y se confiaron a instalaciones autorizadas capaces de garantizar su cuidado, seguridad y bienestar adecuados.

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Agencia EFE
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