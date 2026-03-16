Italia cambia su abridor en el Clásico Mundial: Aaron Nola enfrentará a Venezuela en la semifinal
Francisco Cervelli decidió confiar en el derecho para el crucial choque de este lunes
16 de marzo de 2026 - 7:53 PM
16 de marzo de 2026 - 7:53 PM
Miami - Aaron Nola abrirá la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol del lunes por la noche con Italia ante Venezuela, en lugar de Michael Lorenzen.
Francisco Cervelli, el venezolano que dirige a la selección italiana, señaló que tomó la decisión el domingo, pero esperó hasta el lunes para hacer el anuncio.
“Fue mi instinto”, manifestó. “Todos están disponibles, pero creo que Nola es la persona indicada. Esa es mi opinión, y asumo la responsabilidad por mis decisiones”.
Nola, el derecho de 32 años de los Phillies de Filadelfia, se apuntó la victoria en el cierre de la fase de grupos ante México el 11 de marzo. Permitió cuatro hits en cinco entradas en blanco, con cinco ponches y una base por bolas, y realizó 69 lanzamientos.
Keider Montero, derecho de 25 años de los Tigers de Detroit, abrirá por Venezuela.
El ganador del juego enfrentará a Estados Unidos en la final el martes por la noche.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: