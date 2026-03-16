Italia cambia su abridor en el Clásico Mundial: Aaron Nola enfrentará a Venezuela en la semifinal

Miami - Aaron Nola abrirá la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol del lunes por la noche con Italia ante Venezuela, en lugar de Michael Lorenzen.

Francisco Cervelli, el venezolano que dirige a la selección italiana, señaló que tomó la decisión el domingo, pero esperó hasta el lunes para hacer el anuncio.

“Fue mi instinto”, manifestó. “Todos están disponibles, pero creo que Nola es la persona indicada. Esa es mi opinión, y asumo la responsabilidad por mis decisiones”.

1 / 12 | En imágenes: Estados Unidos elimina a la favorita República Dominicana en el Clásico Mundial. Geraldo Perdomo reacciona tras ser ponchado. - Rebecca Blackwell 1 / 12 En imágenes: Estados Unidos elimina a la favorita República Dominicana en el Clásico Mundial Geraldo Perdomo reacciona tras ser ponchado. Rebecca Blackwell Compartir

Nola, el derecho de 32 años de los Phillies de Filadelfia, se apuntó la victoria en el cierre de la fase de grupos ante México el 11 de marzo. Permitió cuatro hits en cinco entradas en blanco, con cinco ponches y una base por bolas, y realizó 69 lanzamientos.

Keider Montero, derecho de 25 años de los Tigers de Detroit, abrirá por Venezuela.