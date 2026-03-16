Un final inesperado para Dominicana cuando parecía encaminada al título del Clásico Mundial

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

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República Dominicana parecía tener el Clásico Mundial de Béisbol en sus manos. Pero una derrota en semifinales el domingo detuvo su marcha y dejó al país con lágrimas, orgullo y preguntas sobre lo que pudo haber sido su segundo campeonato en la historia del torneo.

Una mirada a los medios dominicanos refleja ese sentir.

“Hubo muchas lágrimas; eso demuestra el amor y la pasión por nuestro país”, fue un titular del Diario Libre en cita del gerente general de Dominicana, Nelson Cruz.

Dominicana cayó por pizarra de 2-1 ante Estados Unidos el domingo. El equipo quisqueyano tomó ventaja de 1-0 y, tras quedar abajo 2-1, tuvo múltiples oportunidades para retomar la delantera o empatar.

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Fue un final inesperado. Su alineación de Juego de Estrellas, imparable en sus primeros cinco partidos del Clásico, había puesto al país beisbolero a soñar con su segundo título del Clásico Mundial.

“Estados Unidos acabó con el sueño dominicano”, lee el titular de El Listín Diario.

La jugada más discutida llegó en el último turno dominicano. Con corredores en base y el juego en la línea, el lanzador estadounidense Mason Miller ponchó a Geraldo Perdomo con un tercer strike que generó controversia entre jugadores y fanáticos dominicanos, quienes entendieron que el lanzamiento estuvo fuera de la zona.

1 / 12 | En imágenes: Estados Unidos elimina a la favorita República Dominicana en el Clásico Mundial. Geraldo Perdomo reacciona tras ser ponchado. - Rebecca Blackwell 1 / 12 En imágenes: Estados Unidos elimina a la favorita República Dominicana en el Clásico Mundial Geraldo Perdomo reacciona tras ser ponchado. Rebecca Blackwell Compartir

A mediados del partido, Estados Unidos había tomado la ventaja gracias a cuadrangulares de Gunnar Henderson y Roman Anthony en la cuarta entrada, mientras que Dominicana había abierto el marcador con un jonrón de Junior Caminero en el segundo episodio. De hecho, con ese vuelacercas los dominicanos rompieron el récord histórico de cuadrangulares en el evento con 15 en una sola edición.

El triunfo fue para el abridor Paul Skenes (2-0) y la derrota recayó sobre Gregory Soto. Skenes abanicó a dos rivales en 4.1 innings y puso su efectividad en 1.08 en el torneo.

Era un equipo para ganar, con una alineación complicada de navegar para los lanzadores rivales, un banco capaz de aportar y brazos que, de hecho, le dieron oportunidades de mantenerse en el juego ante Estados Unidos.

Pero no cumplió.

¿Así es la pelota? ¿Qué paso?

Sin emociones, el editor deportivo dominicano Héctor J. Cruz enumeró situaciones que provocaron la eliminación dominicana.

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Comenzó enumerando con el controversial strike que cerró el juego y continuó con el poder ofensivo que desapareció el domingo ante los brazos de Estados Unidos y finalizó con la sobre y luego poca agresividad en las bases de Dominicana.

“Habrá tela por donde cortar por el resto de la semana. Pero fue un juego de mucho drama, mucha tensión todo el camino; Estados Unidos hizo lo suyo, Dominicana no, y por eso perdió”, concluyó.

¿Por qué el dirigente Albert Pujols no sacó a Austin Wells por un corredor emergente con la potencial carrera del empate en la séptima entrada? ¿Por qué eventualmente el coach de tercera no le dio luz verde a Wells para anotar desde segunda con la carrera del empate?

¿Por qué?

Habrá tela para cortar en una República Dominicana que se detuvo a ver el juego, que se reunió en masa en el Malecón y a donde asistió incluso el presidente de la República.

También habrá orgullo. El desempeño del béisbol dominicano en el Clásico solidificó su imagen en el escenario internacional y, además, le aseguró un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde volverá a ser candidato a medalla.

“(Nelson) Cruz y Juan Núñez resaltan la entrega de los jugadores”, lee un titular de El Nacional.

Es duro haber estado tan cerca y ahora tener que esperar tres años más para intentar completar la misión.

“Esto nos une más a nuestro país, a nosotros como peloteros, y no logramos nuestra meta. Lo malo es que tenemos que esperar tres años más para ver si pasa, pero gracias a Dios por cada uno de ellos, de verdad, de corazón”, dijo Pujols en conferencia de prensa.