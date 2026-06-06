Celebran jornada de vacunación para mascotas y personas en Guaynabo

Decenas de ciudadanos y dueños de mascotas participaron este sábado en una jornada de vacunación, en Guaynabo, organizada por la Cámara de Representantes, que incluyó inmunizaciones gratuitas para personas y vacunas a precios accesibles para perros y gatos.

“Hay que acercarnos a la comunidad para ofrecer los servicios. Es sumamente importante, igual que nosotros vamos al médico, los animales, que son nuestros mejores amigos en la casa, que nunca protestan, también tienen que estar en las mismas condiciones de salud y estar saludables para que estén más tiempo con nosotros disfrutando la vida”, expresó Ángel Morey Noble, representante por el distrito de Guaynabo, Cataño y Bayamón.

La actividad, celebrada en el centro comercial San Patricio Plaza, contó con un espacio en el exterior para desparasitación, vacunación y examen físico de mascotas. En el interior, las personas tenían la oportunidad de vacunarse –sin costo– contra influenza, culebrilla, hepatitis B y otras enfermedades.

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Según Morey Noble, solo durante la primera hora de servicios a mascotas, habían atendido más de 50 animales. Destacó, además, que la iniciativa ofrece a los participantes precios asequibles, incluyendo un cobro de $14 por vacunar a las primeras 50 mascotas y $29 a las restantes. También, estudiantes de salud animal en Northbridge University ofrecieron corte de uñas, limpieza de oídos y huellitas por $5 adicionales.

La jornada dedicada a las mascotas se celebró en el exterior del centro comercial. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Entiendo que deberían hacer más eventos de este tipo porque, por lo menos, esto permite a personas que no tienen la oportunidad de llevar los animales a los veterinarios, venir a lugares como este a un precio asequible para la gente”, opinó Raúl Rodríguez, quien asistió al evento junto a su esposa, Arleen Pardo, y sus dos perros, Troy y Lula.

Pardo, por su parte, destacó el “sentido humano” de quienes atendían a los animales y el alivio de mantener en salud a los pequeños del hogar a precios moderados. En total, pagaron unos $49.

Wanda Landrón, residente de Toa Alta, asistió para vacunar a Nala, la gata de su hija. “Esto es muy bueno, muy accesible para las familias puertorriqueñas, que la mayoría trabajamos y, a veces, lo que tenemos libre son los sábados”, mencionó.