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Celebran jornada de vacunación para mascotas y personas en Guaynabo

Varios ciudadanos destacaron que los precios accesibles ofrecidos en la iniciativa les permiten cuidar de la salud de sus animales

6 de junio de 2026 - 1:30 PM

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El evento se llevó a cabo en San Patricio Plaza. (Pablo Martínez Rodríguez)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

Decenas de ciudadanos y dueños de mascotas participaron este sábado en una jornada de vacunación, en Guaynabo, organizada por la Cámara de Representantes, que incluyó inmunizaciones gratuitas para personas y vacunas a precios accesibles para perros y gatos.

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“Hay que acercarnos a la comunidad para ofrecer los servicios. Es sumamente importante, igual que nosotros vamos al médico, los animales, que son nuestros mejores amigos en la casa, que nunca protestan, también tienen que estar en las mismas condiciones de salud y estar saludables para que estén más tiempo con nosotros disfrutando la vida”, expresó Ángel Morey Noble, representante por el distrito de Guaynabo, Cataño y Bayamón.

La actividad, celebrada en el centro comercial San Patricio Plaza, contó con un espacio en el exterior para desparasitación, vacunación y examen físico de mascotas. En el interior, las personas tenían la oportunidad de vacunarse –sin costo– contra influenza, culebrilla, hepatitis B y otras enfermedades.

Según Morey Noble, solo durante la primera hora de servicios a mascotas, habían atendido más de 50 animales. Destacó, además, que la iniciativa ofrece a los participantes precios asequibles, incluyendo un cobro de $14 por vacunar a las primeras 50 mascotas y $29 a las restantes. También, estudiantes de salud animal en Northbridge University ofrecieron corte de uñas, limpieza de oídos y huellitas por $5 adicionales.

La jornada dedicada a las mascotas se celebró en el exterior del centro comercial.
La jornada dedicada a las mascotas se celebró en el exterior del centro comercial. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Entiendo que deberían hacer más eventos de este tipo porque, por lo menos, esto permite a personas que no tienen la oportunidad de llevar los animales a los veterinarios, venir a lugares como este a un precio asequible para la gente”, opinó Raúl Rodríguez, quien asistió al evento junto a su esposa, Arleen Pardo, y sus dos perros, Troy y Lula.

Pardo, por su parte, destacó el “sentido humano” de quienes atendían a los animales y el alivio de mantener en salud a los pequeños del hogar a precios moderados. En total, pagaron unos $49.

Wanda Landrón, residente de Toa Alta, asistió para vacunar a Nala, la gata de su hija. “Esto es muy bueno, muy accesible para las familias puertorriqueñas, que la mayoría trabajamos y, a veces, lo que tenemos libre son los sábados”, mencionó.

“Esto hay que llevarlo a todas las comunidades en Puerto Rico. Y, como decimos aquí, como están las cosas, a mucha gente no le alcanza muchas veces para ir a una clínica y pagar más. Estas actividades llenan ese espacio en la sociedad. Especialmente con la rabia, aquí tenemos un problema bien grande con la rabia”, expresó el veterinario Ricardo Meléndez, de Veterinario Express, colaborador del esfuerzo.

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MascotasCámara de RepresentantesPerrosGatosVacunación
ACERCA DEL AUTOR
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Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
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