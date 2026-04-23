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Trastornos gastrointestinales en mascotas: señales que no deben ignorarse y cómo proteger su salud digestiva

Veterinaria advierte sobre errores comunes en el manejo de problemas digestivos en las mascotas

23 de abril de 2026 - 11:10 PM

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Uno de los principales retos es que muchos tutores tienden a normalizar ciertos síntomas de sus mascotas o recurrir a soluciones improvisadas, cuando en realidad el sistema digestivo es altamente sensible a cambios en la alimentación, el entorno o el estado de salud. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Los trastornos gastrointestinales en perros y gatos figuran entre las razones más comunes de consulta veterinaria. Aunque en muchos casos pueden parecer episodios leves o pasajeros, también pueden ser señales tempranas de condiciones que requieren atención profesional.

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De ese modo lo explica la doctora en veterinaria Karina Rosa, quien señala que, más allá de la digestión, el sistema gastrointestinal cumple un rol clave en el sistema inmunológico, por lo que cualquier alteración puede impactar directamente el bienestar general de las mascotas.

Según la también veterinaria de Royal Canin Puerto Rico, esta realidad cobra mayor relevancia al considerar que, de acuerdo con un estudio reciente, el 51.8% de los tutores maneja los problemas digestivos de su perro con dietas caseras como arroz con pollo, una práctica común que, aunque bien intencionada, no siempre responde a las necesidades nutricionales de la mascota ni atiende la causa real del problema.

Asimismo, señaló que uno de los principales retos es que muchos tutores tienden a normalizar ciertos síntomas o recurrir a soluciones improvisadas, cuando en realidad el sistema digestivo es altamente sensible a cambios en la alimentación, el entorno o el estado de salud. Por ello, enfatiza que la observación diaria y la atención temprana son fundamentales para evitar complicaciones.

En este contexto, la identificación de señales y la comprensión de sus posibles causas permiten actuar con mayor rapidez y criterio, siempre de la mano de un profesional veterinario, evitando la automedicación o cambios improvisados en la dieta. ¡Toma nota!

Señales a las que se debe prestar atención:

  • Diarrea ocasional o persistente
  • Vómitos recurrentes
  • Cambios en el apetito
  • Pérdida de peso sin causa aparente
  • Gases o malestar abdominal
  • Cambios en la consistencia, color o frecuencia de las heces

En el caso de los gatos, la caja de arena puede ofrecer información clave, ya que las heces son un reflejo directo del estado del sistema digestivo.

Causas más frecuentes:

  • Cambios bruscos en la alimentación
  • Ingesta de alimentos no adecuados o comida humana
  • Sensibilidades o intolerancias alimentarias
  • Parásitos o infecciones
  • Estrés o cambios en el entorno
  • Inmadurez del sistema digestivo en cachorros y gatitos
  • Condiciones digestivas crónicas

“Mantener una nutrición adecuada, adaptada a las necesidades de cada mascota, junto con controles veterinarios regulares y hábitos consistentes en la alimentación, es clave para prevenir este tipo de trastornos”, expuso la veterinaria.

Asimismo, destacó que “la intervención temprana y las decisiones informadas, guiadas por profesionales, permiten proteger la salud digestiva y, con ello, el bienestar integral de perros y gatos”.

Tags
MascotasGastroenterologíaPerrosGatos
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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