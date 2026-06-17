Se forma la tormenta Arthur, la primera del Atlántico, frente a las costas de Texas
Traerá lluvias intensas y riesgo de inundaciones en ese estado y en otros, como Luisiana
17 de junio de 2026 - 11:25 AM
17 de junio de 2026 - 11:25 AM
La primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico se formó el miércoles cerca de la costa del Golfo de México, trayendo lluvias intensas y la amenaza de peligrosas inundaciones repentinas a estados como Texas y Luisiana, informaron los meteorólogos.
La tormenta tropical Arthur era un grupo desorganizado de tormentas que había estado provocando lluvias durante varios días en partes del este de México y el Golfo de México. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, indicó que las condiciones eran favorables para la formación de una tormenta tropical de corta duración.
Se pronosticó que Arthur se desplazará sobre la costa noroeste del Golfo hacia Texas, Luisiana y Misisipi. También son posibles vientos fuertes y marejadas que podrían causar inundaciones costeras.
“Las lluvias prolongadas podrían extender la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana”, dijo el martes Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes.
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