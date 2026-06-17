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Se forma la tormenta Arthur, la primera del Atlántico, frente a las costas de Texas

Traerá lluvias intensas y riesgo de inundaciones en ese estado y en otros, como Luisiana

17 de junio de 2026 - 11:25 AM

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En las costas de Texas, se formó la tormenta tropical Arthur, la primera de la temporada 2026 en el Atlántico. (NOAA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico se formó el miércoles cerca de la costa del Golfo de México, trayendo lluvias intensas y la amenaza de peligrosas inundaciones repentinas a estados como Texas y Luisiana, informaron los meteorólogos.

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La tormenta tropical Arthur era un grupo desorganizado de tormentas que había estado provocando lluvias durante varios días en partes del este de México y el Golfo de México. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, indicó que las condiciones eran favorables para la formación de una tormenta tropical de corta duración.

Se pronosticó que Arthur se desplazará sobre la costa noroeste del Golfo hacia Texas, Luisiana y Misisipi. También son posibles vientos fuertes y marejadas que podrían causar inundaciones costeras.

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Así se llamarán las tormentas que se formen en el Atlántico.

“Las lluvias prolongadas podrían extender la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana”, dijo el martes Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes.

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The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
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