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Sistema frente a Texas podría convertirse en la primera tormenta tropical de la temporada en el Atlántico

Advierten que el fenómeno podría provocar inundaciones peligrosas en esa zona de Estados Unidos

16 de junio de 2026 - 2:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen satelital GOES-19 GeoColor, facilitada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA), muestra el sistema de tormentas formándose en el golfo de Texas.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un sistema de tormentas en la costa del golfo de Texas podría convertirse en la primera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

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Las tormentas amenazaban con provocar lluvias intensas que podrían dar lugar a inundaciones peligrosas en los estados del sur, entre ellos Texas y Luisiana. Según un aviso del centro de huracanes, el sistema se encontraba la mañana del martes a unos 105 kilómetros (65 millas) al suroeste de Corpus Christi, Texas.

Los meteorólogos prevén que el sistema gane intensidad, posiblemente hasta convertirse en una tormenta tropical. Sin embargo, las zonas costeras de Texas y Luisiana podrían sufrir condiciones propias de una tormenta tropical esta semana, incluso si el sistema no recibe oficialmente un nombre, según indicó el director del centro de huracanes, Michael Brennan.

El fenómeno meteorológico de El Niño se formó en el Pacífico tropical, con la expectativa de ser "muy fuerte" y traer un período "prolongado" de temperaturas por encima del promedio.Imagen satelital que muestra la diferencia respecto a las temperaturas promedio de la superficie del mar en el ecuador del océano Pacífico tropical —representada con distintos tonos de rojo y anaranjado para indicar calor— durante la primera semana de junio de 2026, en comparación con la referencia utilizada por Coral Reef Watch de NOAA.La oficina meteorológica declara la formación de El Niño cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están 0.5 grados centígrados por encima del promedio por "varios meses consecutivos".
1 / 7 | ¿Qué es el El Niño? El fenómeno meteorológico que puede ser "muy fuerte" este año. El fenómeno meteorológico de El Niño se formó en el Pacífico tropical, con la expectativa de ser "muy fuerte" y traer un período "prolongado" de temperaturas por encima del promedio. - NOAA

“El principal peligro de este tipo de sistemas es, en gran medida, la inundación provocada por las fuertes precipitaciones”, señaló Brennan. “Y podríamos asistir a inundaciones repentinas y urbanas potencialmente mortales a lo largo de la costa de Texas hacia el este, hasta el centro de Misisipi, hasta el jueves. Las lluvias prolongadas podrían alargar la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana”.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta rondaban los 45 km/h (30 mph) la mañana del martes, apenas por debajo de los 63 km/h (39 mph) necesarios para que se le asignara la denominación de tormenta tropical.

Houston, donde el miércoles se disputará el partido del Mundial entre Portugal y la República Democrática del Congo, se encuentra en alerta por riesgo de inundaciones desde el lunes. El estadio está cubierto y no se han anunciado planes para trasladar o aplazar el partido.

La temporada de huracanes del Atlántico tendría este año hasta 6 huracanes y 14 tormentas con nombre, por debajo del promedio histórico, según pronosticó el jueves, 21 de mayo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).El organismo científico estimó en su proyección que este año habrá entre 8 y 14 tormentas con nombre, entre 3 y 6 huracanes, y entre 1 y 3 huracanes mayores en el Atlántico.En 2025, el Atlántico registró 13 tormentas con nombre, de las cuales 5 ascendieron a la categoría de huracán, cuatro de ellos 'mayores' por sus fuertes vientos.
1 / 13 | Cuántos huracanes se esperan este año en el Atlántico. La temporada de huracanes del Atlántico tendría este año hasta 6 huracanes y 14 tormentas con nombre, por debajo del promedio histórico, según pronosticó el jueves, 21 de mayo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés). - NOAA

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Breaking NewsTexasTormenta tropicalEstados UnidosCentro Nacional de Huracanes
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