Sistema frente a Texas podría convertirse en la primera tormenta tropical de la temporada en el Atlántico

Un sistema de tormentas en la costa del golfo de Texas podría convertirse en la primera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Las tormentas amenazaban con provocar lluvias intensas que podrían dar lugar a inundaciones peligrosas en los estados del sur, entre ellos Texas y Luisiana. Según un aviso del centro de huracanes, el sistema se encontraba la mañana del martes a unos 105 kilómetros (65 millas) al suroeste de Corpus Christi, Texas.

Los meteorólogos prevén que el sistema gane intensidad, posiblemente hasta convertirse en una tormenta tropical. Sin embargo, las zonas costeras de Texas y Luisiana podrían sufrir condiciones propias de una tormenta tropical esta semana, incluso si el sistema no recibe oficialmente un nombre, según indicó el director del centro de huracanes, Michael Brennan.

PUBLICIDAD

1 / 7 | ¿Qué es el El Niño? El fenómeno meteorológico que puede ser "muy fuerte" este año. El fenómeno meteorológico de El Niño se formó en el Pacífico tropical, con la expectativa de ser "muy fuerte" y traer un período "prolongado" de temperaturas por encima del promedio. - NOAA 1 / 7 ¿Qué es el El Niño? El fenómeno meteorológico que puede ser "muy fuerte" este año El fenómeno meteorológico de El Niño se formó en el Pacífico tropical, con la expectativa de ser "muy fuerte" y traer un período "prolongado" de temperaturas por encima del promedio. NOAA Compartir

“El principal peligro de este tipo de sistemas es, en gran medida, la inundación provocada por las fuertes precipitaciones”, señaló Brennan. “Y podríamos asistir a inundaciones repentinas y urbanas potencialmente mortales a lo largo de la costa de Texas hacia el este, hasta el centro de Misisipi, hasta el jueves. Las lluvias prolongadas podrían alargar la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana”.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta rondaban los 45 km/h (30 mph) la mañana del martes, apenas por debajo de los 63 km/h (39 mph) necesarios para que se le asignara la denominación de tormenta tropical.

Houston, donde el miércoles se disputará el partido del Mundial entre Portugal y la República Democrática del Congo, se encuentra en alerta por riesgo de inundaciones desde el lunes. El estadio está cubierto y no se han anunciado planes para trasladar o aplazar el partido.

1 / 13 | Cuántos huracanes se esperan este año en el Atlántico. La temporada de huracanes del Atlántico tendría este año hasta 6 huracanes y 14 tormentas con nombre, por debajo del promedio histórico, según pronosticó el jueves, 21 de mayo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés). - NOAA 1 / 13 Cuántos huracanes se esperan este año en el Atlántico La temporada de huracanes del Atlántico tendría este año hasta 6 huracanes y 14 tormentas con nombre, por debajo del promedio histórico, según pronosticó el jueves, 21 de mayo, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés). NOAA Compartir

___