Sistema frente a Texas podría convertirse en la primera tormenta tropical de la temporada en el Atlántico
Advierten que el fenómeno podría provocar inundaciones peligrosas en esa zona de Estados Unidos
16 de junio de 2026 - 2:57 PM
16 de junio de 2026 - 2:57 PM
Un sistema de tormentas en la costa del golfo de Texas podría convertirse en la primera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Las tormentas amenazaban con provocar lluvias intensas que podrían dar lugar a inundaciones peligrosas en los estados del sur, entre ellos Texas y Luisiana. Según un aviso del centro de huracanes, el sistema se encontraba la mañana del martes a unos 105 kilómetros (65 millas) al suroeste de Corpus Christi, Texas.
Los meteorólogos prevén que el sistema gane intensidad, posiblemente hasta convertirse en una tormenta tropical. Sin embargo, las zonas costeras de Texas y Luisiana podrían sufrir condiciones propias de una tormenta tropical esta semana, incluso si el sistema no recibe oficialmente un nombre, según indicó el director del centro de huracanes, Michael Brennan.
“El principal peligro de este tipo de sistemas es, en gran medida, la inundación provocada por las fuertes precipitaciones”, señaló Brennan. “Y podríamos asistir a inundaciones repentinas y urbanas potencialmente mortales a lo largo de la costa de Texas hacia el este, hasta el centro de Misisipi, hasta el jueves. Las lluvias prolongadas podrían alargar la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana”.
Los vientos máximos sostenidos de la tormenta rondaban los 45 km/h (30 mph) la mañana del martes, apenas por debajo de los 63 km/h (39 mph) necesarios para que se le asignara la denominación de tormenta tropical.
Houston, donde el miércoles se disputará el partido del Mundial entre Portugal y la República Democrática del Congo, se encuentra en alerta por riesgo de inundaciones desde el lunes. El estadio está cubierto y no se han anunciado planes para trasladar o aplazar el partido.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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