Líderes de Amgen inspiran a la próxima generación de científicas en Puerto Rico

Como parte de un compromiso continuo de inspirar a las futuras generaciones de científicas en la isla, la Fundación Amgen realizó recientemente un conversatorio exclusivo con estudiantes de séptimo a noveno grado del programa Semillas de Triunfo, una iniciativa de Ciencia Puerto Rico (CienciaPR), junto a destacadas líderes de la empresa Amgen, compañía líder en la industria de biotecnología en Puerto Rico y a nivel mundial.

El encuentro contó con la participación de las ingenieras Maricarmen Szendrey, vicepresidenta de Calidad, y Gloria Alicea Ruiz,directora ejecutiva de la planta de empaque de Amgen Manufacturing Limited, ubicada en Juncos. Ambas compartieron sus trayectorias académicas y profesionales en el campo de la biomanufactura, con el fin de motivar a las jóvenes a explorar carreras en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en inglés).

Las estudiantes también tuvieron la oportunidad de interactuar con las líderes invitadas y aclarar sus dudas sobre las destrezas necesarias para alcanzar sus metas académicas, desarrollarse profesionalmente y asumir roles de liderazgo dentro de la industria biotecnológica y en empresas como Amgen.

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“En Amgen, creemos fielmente en cultivar la semilla del conocimiento y el liderazgo en nuestras jóvenes. Programas como Semillas de Triunfo son fundamentales para que ellas se visualicen como las próximas ingenieras, científicas y líderes de nuestra industria”, expresó Sylnés Centeno, directora de Asuntos Corporativos de Amgen Manufacturing Limited, en comunicado de prensa.

Como parte del evento -celebrado en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe-, las participantes experimentaron con uno de los instrumentos fundamentales de los laboratorios de biotecnología y ciencias biomédicas: la micropipeta, utilizada para medir y mover con precisión cantidades muy pequeñas de líquido.

Durante la actividad, aprendieron conceptos básicos de volumen, precisión y exactitud, además de técnicas adecuadas para la transferencia de líquidos en microlitros. También, practicaron el uso adecuado de micropipetas automáticas, identificaron sus partes, comprendieron su funcionamiento mecánico y aplicaron buenas prácticas de laboratorio, incluyendo seguridad, manejo responsable de materiales y control de contaminación.

Por su parte, la doctora Liz Hernández, gerente del Programa Semillas de Triunfo, destacó el impacto del encuentro afirmando que “exponer a nuestras estudiantes a interactuar con mujeres líderes en STEM les permite verse reflejadas en esos espacios y reconocer su potencial. En Ciencia Puerto Rico, reafirmamos nuestro compromiso de crear experiencias que inspiren y preparen a la próxima generación de líderes en Puerto Rico”.