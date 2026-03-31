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Líderes de Amgen inspiran a la próxima generación de científicas en Puerto Rico

Estudiantes del programa de Semillas de Triunfo, de CienciaPR, participaron de un conversatorio exclusivo

31 de marzo de 2026 - 3:19 PM

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En primer plano, al fondo, la doctora Liz Hernández, gerente del programa Semillas de Triunfo de CienciaPR, junto a la ingeniera Maricarmen Szendrey, vicepresidenta de Calidad, y Gloria Alicea Ruiz, directora ejecutiva de la planta de empaque de Amgen Manufacturing Limited, en Juncos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Como parte de un compromiso continuo de inspirar a las futuras generaciones de científicas en la isla, la Fundación Amgen realizó recientemente un conversatorio exclusivo con estudiantes de séptimo a noveno grado del programa Semillas de Triunfo, una iniciativa de Ciencia Puerto Rico (CienciaPR), junto a destacadas líderes de la empresa Amgen, compañía líder en la industria de biotecnología en Puerto Rico y a nivel mundial.

El encuentro contó con la participación de las ingenieras Maricarmen Szendrey, vicepresidenta de Calidad, y Gloria Alicea Ruiz,directora ejecutiva de la planta de empaque de Amgen Manufacturing Limited, ubicada en Juncos. Ambas compartieron sus trayectorias académicas y profesionales en el campo de la biomanufactura, con el fin de motivar a las jóvenes a explorar carreras en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en inglés).

Las estudiantes también tuvieron la oportunidad de interactuar con las líderes invitadas y aclarar sus dudas sobre las destrezas necesarias para alcanzar sus metas académicas, desarrollarse profesionalmente y asumir roles de liderazgo dentro de la industria biotecnológica y en empresas como Amgen.

“En Amgen, creemos fielmente en cultivar la semilla del conocimiento y el liderazgo en nuestras jóvenes. Programas como Semillas de Triunfo son fundamentales para que ellas se visualicen como las próximas ingenieras, científicas y líderes de nuestra industria”, expresó Sylnés Centeno, directora de Asuntos Corporativos de Amgen Manufacturing Limited, en comunicado de prensa.

Como parte del evento -celebrado en el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe-, las participantes experimentaron con uno de los instrumentos fundamentales de los laboratorios de biotecnología y ciencias biomédicas: la micropipeta, utilizada para medir y mover con precisión cantidades muy pequeñas de líquido.

Durante la actividad, aprendieron conceptos básicos de volumen, precisión y exactitud, además de técnicas adecuadas para la transferencia de líquidos en microlitros. También, practicaron el uso adecuado de micropipetas automáticas, identificaron sus partes, comprendieron su funcionamiento mecánico y aplicaron buenas prácticas de laboratorio, incluyendo seguridad, manejo responsable de materiales y control de contaminación.

Por su parte, la doctora Liz Hernández, gerente del Programa Semillas de Triunfo, destacó el impacto del encuentro afirmando que “exponer a nuestras estudiantes a interactuar con mujeres líderes en STEM les permite verse reflejadas en esos espacios y reconocer su potencial. En Ciencia Puerto Rico, reafirmamos nuestro compromiso de crear experiencias que inspiren y preparen a la próxima generación de líderes en Puerto Rico”.

Para las estudiantes interesadas en participar del programa Semillas de Triunfo de CienciaPR en el año académico 2026-2027, la convocatoria estará abierta a partir del próximo 9 de abril, a través de cienciapr.org.

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Ciencia Puerto RicoAmgenSTEM
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