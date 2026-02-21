Estos tímidos y escamosos osos hormigueros son los mamíferos más traficados del mundo

Se cazan por sus escamas únicas, y la demanda los convierte en el mamífero más traficado del mundo.

Con motivo del Día Mundial del Pangolín, que se celebra el sábado, los defensores de la naturaleza vuelven a llamar la atención sobre la difícil situación de los pangolines, unos tímidos y escamosos osos hormigueros que viven en algunas zonas de África y Asia.

Los pangolines o sus productos superan a cualquier otro mamífero en lo que respecta al contrabando de especies silvestres, con más de medio millón de pangolines incautados en operaciones contra el tráfico entre 2016 y 2024, según un informe del año pasado de la CITES, la autoridad mundial sobre el comercio de especies animales y vegetales amenazadas.

El Fondo Mundial para la Naturaleza calcula que en la última década se capturaron más de un millón de pangolines en estado salvaje, incluidos los que nunca fueron interceptados.

La carne de pangolín es un manjar en algunos lugares, pero la fuerza motriz del comercio ilegal son sus escamas, que están hechas de queratina, la proteína que también se encuentra en el pelo y las uñas humanas. Las escamas son muy demandadas en China y otras partes de Asia debido a la creencia no demostrada de que curan una serie de dolencias cuando se convierten en medicina tradicional.

Hay ocho especies de pangolines, cuatro en África y cuatro en Asia. Todas ellas se enfrentan a un riesgo de extinción alto, muy alto o extremadamente alto.

Aunque a veces se les conoce como osos hormigueros escamosos, los pangolines no tienen ningún parentesco con los osos hormigueros ni con los armadillos.

Son únicos porque son los únicos mamíferos cubiertos completamente de escamas de queratina, que se superponen y tienen bordes afilados. Son el mecanismo de defensa perfecto, ya que permiten al pangolín enrolarse en una bola acorazada que incluso los leones tienen dificultades para agarrar, dejando a los comedores nocturnos de hormigas y termitas con pocos depredadores naturales.

Pero no tienen ninguna defensa real contra los cazadores humanos. Y desde el punto de vista de la conservación, no tienen el mismo eco que los elefantes, los rinocerontes o los tigres, a pesar de sus fascinantes complejidades, como que sus lenguas pegajosas para atrapar insectos son casi tan largas como sus cuerpos.

Aunque algunos informes indican una tendencia a la baja en el tráfico de pangolines desde la pandemia del COVID-19, siguen siendo objeto de caza furtiva a un ritmo alarmante en algunas zonas de África, según los conservacionistas.

Nigeria es uno de los focos mundiales. Allí, el Dr. Mark Ofua, veterinario especializado en fauna salvaje y representante en África Occidental del grupo conservacionista Wild Africa, lleva más de una década rescatando pangolines, desde que empezó a rastrear los mercados de carne de animales silvestres en busca de animales que pudiera comprar y salvar. Dirige un centro de rescate de animales y un orfanato de pangolines en Lagos.

Su misión es concienciar sobre los pangolines en Nigeria mediante un espectáculo de fauna salvaje para niños y una táctica para convencer a artistas, músicos y otros famosos con millones de seguidores en las redes sociales de que participen en campañas de conservación, o simplemente se dejen ver con un pangolín.

Nigeria alberga tres de las cuatro especies de pangolines africanos, pero no son muy conocidos entre los 240 millones de habitantes del país.

El impulso de Ofua para dar publicidad a los pangolines tiene su origen en un encuentro con un grupo de jóvenes bien vestidos mientras transportaba en una jaula unos pangolines que había rescatado. Los hombres los señalaron y le preguntaron qué eran, cuenta Ofua.

“Son crías de dragón”, bromeó. Pero le hizo pensar.