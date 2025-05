Impactante caso: pitón reticulada de 16 pies se habría tragado a un perro en Naranjito

“He tenido casos de perros, de gatos, de cabras, de ovejos que han sido tragados por culebras (...) Pero esto me chocó. He visto casos de perros pequeños, pero no había visto un perro tan grande” , expresó vía telefónica sobre el incidente que involucró a la serpiente y a un pastor alemán.

“Al recibir las imágenes, pienso que no sé qué voy a hacer con los videos. No sé si subirlo. No sé si publicarlo porque son fuertes, pero decidimos subirlo porque no me gusta tapar la realidad y la gente se tiene que enterar de lo que está pasando”, expresó el cazador, quien en marzo cumplió un año desde que comenzó a capturar serpientes invasoras.