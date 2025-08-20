Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
20 de agosto de 2025
91°bruma
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Infalible contra las plagas: el remedio casero para combatir las pulgas en los gatos

Veterinarios aseguran que cuando se fusionan el vinagre y el agua se crea una fórmula ideal para combatir los parásitos

20 de agosto de 2025 - 2:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Este remedio es apto para gatos mayores de tres meses. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La salud de los animales requiere de suma atención por parte de los dueños. En el caso puntual de los gatos, las pulgas son una alerta constante, ya que al penetrar en el pelaje y en la piel causan incomodidades, dolores y hasta se puede agravar la sintomatología si no se combaten en el acto.

RELACIONADAS

Para dicho fin, los expertos en veterinaria y cuidado animal pusieron el ojo en las pulgas que se convierten en un enemigo de los felinos hogareños. Primero que nada, se deberá limpiar a fondo la casa o departamento para evitar que se multipliquen las plagas. Por otra parte, de manera preventiva, se deberá formular un remedio casero con tan solo dos ingredientes para combatir las plagas que atacan al animal.

Con ingredientes que uno tiene a mano en su casa, se deberán emplear el vinagre y el agua para idear una fórmula efectiva contra el tratamiento de las pulgas en los gatos.

Una combinación de agua con vinagre blanco es recomendada por expertos para mantener fuera la plaga.
Una combinación de agua con vinagre blanco es recomendada por expertos para mantener fuera la plaga. (La Nación Argentina / GDA)

En efecto se deberá armar con una taza de vinagre blanco y otra de agua caliente una pócima ideal para debilitar a los parásitos que viven sobre el cuero cabelludo de nuestro animal. Lo que se deberá tener en cuenta para su aplicación es mojar un trapo con esta solución y aplicarlo sobre las zonas del cuello, las patas y la cola, evitando cualquier tipo de contacto con los ojos, boca y nariz.

Este remedio es apto para gatos mayores de tres meses. Si tu gato transita sus primeros meses de vida y experimenta la picazón por parte de las pulgas se recomienda llevarlo, de urgencia, al veterinario para combatir el problema de raíz y así mejorar su salud.

Al analizar químicamente el remedio se detecta el gran poder repelente del vinagre, el cual precisa ser diluido en agua para no provocar heridas en el animal. Cabe destacar que las pulgas pueden saltar del cuerpo del gato a otro lugar, pero no mueren por el efecto del vinagre.

Este método sustituye -parcialmente- a las reconocidas marcas de pipetas que también combaten las plagas con pequeñas dosis que se colocan sobre la cabeza del animal.

Oliver, de "Oliver & Company"The Cat in the HatSnowball
1 / 15 | Gatos famosos del cine y la televisión. Oliver, de "Oliver & Company" - Captura

Se cree que las pulgas aparecen en épocas de temperaturas más cálidas, por ende, la repetición durante varias semanas hará que el animal esté protegido contra las plagas. Además, complementariamente, se requiere una excelente higiene del hogar: la limpieza de sábanas y ropa que entró en contacto con nuestro gato deberá ser lavada de inmediato para evitar la propagación.

Cómo prevenir la reproducción de pulgas en el hogar y el perímetro:

  • Corte el césped del jardín de forma periódica y manténgalo limpio.
  • Selle cualquier grieta en las paredes, puertas y ventanas.
  • Lave la ropa de cama de tu mascota con frecuencia. Incluso, si tiene su propia camita, higienícela todas las semanas, con el fin de evitar molestias a futuro.
  • Aspire y limpie -a fondo- todos los rincones a diario.
Tags
Breaking NewsGatosPlagasVeterinarios
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 20 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: