La conmovedora historia de Pupy, una elefanta que entrena para mudarse a Brasil

El entrenamiento de Pupy el martes transcurre sin contratiempos y da la sensación de que está preparada para emprender el largo viaje dentro de la sólida estructura hasta el Santuario de Elefantes de Brasil (SEB), situado en el estado de Mato Grosso, donde comenzará una nueva vida con animales de su especie. Pero aún no se sabe cuándo será el traslado.

Subyacen algunas dificultades que indican que no será una tarea sencilla. Pupy se ha revelado ante sus entrenadores del Ecoparque de Buenos Aires como una elefanta de fuerte personalidad dispuesta a marcar sus tiempos.

“Mientras la puerta de la caja está abierta, ella puede entrar y salir cuando quiere. Pero cuando vas a cerrar la puerta no te deja; siente que tiene una barrera atrás y que pierde el control”, explicó a The Associated Press María José Catanzariti, gerente operativa de Bienestar Animal y Conservación de la Biodiversidad en Ecoparque. Esta veterinaria sigue de cerca el entrenamiento del paquidermo desde diciembre.