La Siembra: reparten 4,000 árboles para promover la reforestación urbana

Aún no es mediodía y ya se siente el abrazo, literalmente caluroso, de la mezcla entre el candente sol y la densa humedad. Sin embargo, los grandes árboles del parque Luis Muñoz Marín , en San Juan, son un oasis, y así lo reflejan los termómetros que la organización Para la Naturaleza instaló durante su evento anual La Siembra .

Una de las estaciones de temperatura está bajo el sol y el termómetro marca 106 grados Fahrenheit (°F), siendo apenas a las 10:52 a.m. En otra, bajo frondosos árboles de sombra donde leen cuentos a niños, el termómetro apunta a 98 °F.

“Nosotros tenemos un espacio en el área de Cabo Rojo. Ahí, tenemos planes de, ya que es un área bastante seca y con mucho calor, queríamos establecer un espacio no tan solo que tuviera árboles frutales, sino que ofreciera sombra. Dado a que estos no son árboles muy altos, cubren como un ‘canopy’. Por eso elegí estos árboles, a ver si se me dan”, compartió Marrero, quien se registró en línea para el evento, al igual que otras 2,000 personas, con anticipación.