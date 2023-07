Ver una tortuga verde o peje blanco deslizarse por las aguas costeras de Puerto Rico es el sueño de cualquier buceador, pero casi nunca se vuelve realidad debido a su estatus como especie vulnerable. Ahora, una nueva propuesta del Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre (USFWS) y el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA Fisheries) busca proteger su hábitat y promover su repoblación.

Si se aprueba, la propuesta designaría 250 acres de zona costera del archipiélago y sus aguas circundantes como hábitat crítico de la tortuga verde. Bajo esta clasificación, el gobierno federal no autorizaría ninguna licencia o financiación a actividades que podrían dañar al hábitat.

En 1998, el USFWS designó un área de tres millas náuticas alrededor de Culebra como hábitat crítico, pero la revisión propuesta, la semana pasada, extendería la cobertura a zonas costeras de Guayama, Maunabo, Mona, Vieques, Culebra, Punta Salinas, Escambrón y la Reserva Marina Arrecife de la Isla Verde.

El impacto de la designación “va a ser enorme”, según Paco López Mújica, presidente de Arrecifes Pro-Ciudad. Explicó que “es sumamente importante para estas tortugas que están creciendo en arrecifes del área metropolitana porque, a diferencia del tinglar, que utiliza nuestras zonas costeras para anidar, el peje blanco se queda aquí durante toda su vida”. Requiere, por lo tanto, protección de su hábitat –terrestre y marítimo– durante todo el año, algo que proveería la designación.

“Registramos el primer nido (en Maunabo) en 2012 y hemos visto que, en general, esta especie está empezando a tener un repunte”, dijo, por su parte, Luis Crespo, director del grupo Amigos de las Tortugas Marinas. Datos del grupo indican que actualmente hay 11 nidos de tortuga verde en Guayama y ocho en Maunabo.

El USFWS y NOAA Fisheries están solicitan comentarios públicos sobre la posible designación, tanto en su plataforma digital (https://www.regulations.gov/, expediente #FWS-R4-ES-2022-0164) como en una reunión virtual que se llevará a cabo el martes, 29 de agosto.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.