¿Qué es la gripe aviar? Cinco cosas que debes saber sobre el virus
El Departamento de Agricultura confirmó casos en Cabo Rojo y Lajas
13 de octubre de 2026 - 11:47 AM
13 de octubre de 2026 - 11:47 AM
El Departamento de Agricultura confirmó, el martes, que hay casos de aves infectadas con el virus de la influenza aviar en Cabo Rojo y en Lajas.
Aunque es raro que la enfermedad se transmita de animal a humano, el Departamento de Salud (DS) comenzó a evaluar a las personas que estuvieron en contacto con alrededor de 20 patos criollos y sobre 30 gallinas de Guinea, entre otras especies que se confirmaron contagiadas.
Pero, ¿qué exactamente es la gripe aviar? Estos son algunos puntos que debes conocer:
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la influenza aviar es una enfermedad causada por el virus de la gripe que se origina en las aves y que afecta principalmente a esos animales, aunque también a mamíferos, como las vacas.
“La gripe aviar rara vez afecta a los humanos, pero las personas deben mantenerse informadas y tomar las medidas preventivas recomendadas”, apuntó la OMS en su página oficial.
Por su parte, el DS detalla que el virus infecta las vías respiratorias y gastrointestinales de los mencionados animales, donde se aloja en la saliva, la mucosidad y las heces antes de ser eliminado.
“Las infecciones en humanos por virus de influenza aviar pueden ocurrir cuando una cantidad suficiente de virus entra en los ojos, la nariz o la boca de una persona, o cuando es inhalado”, advierte Salud.
Para que el virus se transmita a un humano, la persona debe estar en contacto directo con animales infectados, sus secreciones (heces, saliva o mucosa) o superficies contaminadas, de acuerdo al DS.
“Los síntomas varían de leves (incluso asintomáticos) a graves. Los síntomas notificados incluyen fiebre, tos, resfriado, conjuntivitis, síntomas gastrointestinales y problemas respiratorios”, añade, en tanto, la OMS.
El período de incubación de esta enfermedad en los humanos es de dos a cinco días, aunque los Centros para el Control y la Detección de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan monitorear a las personas expuestas desde el primer día de exposición hasta el día 10.
Las personas con mayor riesgo de infección son aquellas que trabajan directamente con las aves o ganado infectado. No se han reportado casos de transmisión de humano a humano.
“Se han notificado setenta infecciones humanas por A(H5N1) en la Región de las Américas: 67 en Estados Unidos (hasta abril de 2022), una en Ecuador (enero de 2023), una en Chile (marzo de 2023) y una en Canadá (noviembre de 2024), con una muerte asociada a la infección por A(H5N1) en Estados Unidos”, detalló la OMS.
El Departamento de Salud explica que, en casos de infecciones humanas confirmadas, probables o sospechadas, se debe iniciar lo antes posible un tratamiento antiviral con oseltamivir.
“Si se confirma la infección por el virus de la influenza A (H5), se recomienda que los contactos cercanos reciban oseltamivir 75 mg dos veces al día durante 5 días, lo antes posible; extendiendo la duración en casos de exposiciones continuas”, lee la página de la agencia.
Para las personas que trabajan directamente con aves y ganados se recomienda no atender a los animales sin la protección necesaria y también evitar contacto con:
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