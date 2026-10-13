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¿Qué es la gripe aviar? Cinco cosas que debes saber sobre el virus

El Departamento de Agricultura confirmó casos en Cabo Rojo y Lajas

13 de octubre de 2026 - 11:47 AM

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Para que el virus se transmita a un humano, la persona debe estar en contacto directo con animales infectados, sus secreciones (heces, saliva o mucosa) o superficies contaminadas. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Departamento de Agricultura confirmó, el martes, que hay casos de aves infectadas con el virus de la influenza aviar en Cabo Rojo y en Lajas.

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Aunque es raro que la enfermedad se transmita de animal a humano, el Departamento de Salud (DS) comenzó a evaluar a las personas que estuvieron en contacto con alrededor de 20 patos criollos y sobre 30 gallinas de Guinea, entre otras especies que se confirmaron contagiadas.

Pero, ¿qué exactamente es la gripe aviar? Estos son algunos puntos que debes conocer:

¿Qué es la gripe o influenza aviar?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la influenza aviar es una enfermedad causada por el virus de la gripe que se origina en las aves y que afecta principalmente a esos animales, aunque también a mamíferos, como las vacas.

“La gripe aviar rara vez afecta a los humanos, pero las personas deben mantenerse informadas y tomar las medidas preventivas recomendadas”, apuntó la OMS en su página oficial.

Por su parte, el DS detalla que el virus infecta las vías respiratorias y gastrointestinales de los mencionados animales, donde se aloja en la saliva, la mucosidad y las heces antes de ser eliminado.

“Las infecciones en humanos por virus de influenza aviar pueden ocurrir cuando una cantidad suficiente de virus entra en los ojos, la nariz o la boca de una persona, o cuando es inhalado”, advierte Salud.

¿Cuáles son los síntomas en los humanos?

Para que el virus se transmita a un humano, la persona debe estar en contacto directo con animales infectados, sus secreciones (heces, saliva o mucosa) o superficies contaminadas, de acuerdo al DS.

“Los síntomas varían de leves (incluso asintomáticos) a graves. Los síntomas notificados incluyen fiebre, tos, resfriado, conjuntivitis, síntomas gastrointestinales y problemas respiratorios”, añade, en tanto, la OMS.

El período de incubación de esta enfermedad en los humanos es de dos a cinco días, aunque los Centros para el Control y la Detección de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan monitorear a las personas expuestas desde el primer día de exposición hasta el día 10.

¿Quién corre mayor riesgo de infección?

Las personas con mayor riesgo de infección son aquellas que trabajan directamente con las aves o ganado infectado. No se han reportado casos de transmisión de humano a humano.

“Se han notificado setenta infecciones humanas por A(H5N1) en la Región de las Américas: 67 en Estados Unidos (hasta abril de 2022), una en Ecuador (enero de 2023), una en Chile (marzo de 2023) y una en Canadá (noviembre de 2024), con una muerte asociada a la infección por A(H5N1) en Estados Unidos”, detalló la OMS.

Si alguien se contagia, ¿cuál es el tratamiento?

El Departamento de Salud explica que, en casos de infecciones humanas confirmadas, probables o sospechadas, se debe iniciar lo antes posible un tratamiento antiviral con oseltamivir.

El brote de gripe aviar en vacas preocupa a las autoridades sanitarias en Estados Unidos.Actualmente, el Centro Nacional de Enfermedades Animales tiene en curso distintas investigaciones para tratar de detener la propagación del virus. La enfermedad puede transmitirse a trabajadores avícolas o a otras personas en contacto con aves infectadas o superficies contaminadas.
1 / 15 | Gripe aviar en vacas: el virus que inquieta a científicos en Estados Unidos . El brote de gripe aviar en vacas preocupa a las autoridades sanitarias en Estados Unidos. - Charlie Neibergall

“Si se confirma la infección por el virus de la influenza A (H5), se recomienda que los contactos cercanos reciban oseltamivir 75 mg dos veces al día durante 5 días, lo antes posible; extendiendo la duración en casos de exposiciones continuas”, lee la página de la agencia.

Otras recomendaciones generales

Para las personas que trabajan directamente con aves y ganados se recomienda no atender a los animales sin la protección necesaria y también evitar contacto con:

  • Esqueletos de aves, ganado u otros animales que murieron por causas desconocidas
  • Leche cruda (no pasteurizada)
  • Vísceras y ubres de vacas lecheras lactantes
  • Heces u otras secreciones de animales
  • Superficies y agua (como estanques, bebederos, cubetas, canales) en vaquerías o criaderos con animales posiblemente infectados que podrían estar contaminadas con desechos de animales.
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Breaking NewsGripe aviarDepartamento de Salud Organización Mundial de la Salud
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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