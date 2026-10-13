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Confirman casos de gripe aviar en Cabo Rojo y Lajas tras la muerte de decenas de aves

El Departamento de Agricultura impuso una cuarentena de 120 días en las propiedades afectadas para evitar la propagación del virus

13 de octubre de 2026 - 8:13 AM

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La gripe de las aves puede afectar a las personas si los virus se propagan por el aire o cuando la gente toca un ave o una superficie infectada y después se lleva las manos a los ojos, la nariz o la boca. (Archivo)
Las investigaciones comenzaron luego de reportarse muertes múltiples de aves en dos propiedades de Cabo Rojo y Lajas.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las muertes de 20 patos criollos, 30 gallinas de Guinea y otras especies de aves en Cabo Rojo y Lajas fueron relacionadas a un diagnóstico de influenza aviar altamente patógena (HPAI), según confirmó el Departamento de Agricultura.

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De acuerdo al secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, la agencia se enfoca en evitar la propagación del virus que podría representar pérdidas económicas y mayores costos operacionales para los productores.

Estamos en comunicación directa con productores de la región y representantes de la industria avícola para reforzar las medidas de prevención. Sabemos la importancia que tiene este sector para nuestra producción agrícola, por lo que estaremos vigilantes ante cualquier señal que pueda representar un riesgo para nuestras granjas”, sostuvo Rodríguez Torres.

El 10 de octubre se emitió una orden administrativa mediante la cual se establecen cuarentenas de 120 días en las propiedades afectadas y se activan medidas de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y control sanitario para prevenir la propagación del virus hacia otras áreas de Puerto Rico.

El brote de gripe aviar en vacas preocupa a las autoridades sanitarias en Estados Unidos.Actualmente, el Centro Nacional de Enfermedades Animales tiene en curso distintas investigaciones para tratar de detener la propagación del virus. La enfermedad puede transmitirse a trabajadores avícolas o a otras personas en contacto con aves infectadas o superficies contaminadas.
1 / 15 | Gripe aviar en vacas: el virus que inquieta a científicos en Estados Unidos . El brote de gripe aviar en vacas preocupa a las autoridades sanitarias en Estados Unidos. - Charlie Neibergall

Como parte del protocolo establecido por el Departamento de Agricultura, se han implementado restricciones al movimiento de aves en las propiedades bajo cuarentena, junto con medidas estrictas de limpieza y desinfección.

También se evalúa la interacción entre las aves silvestres con las aves domésticas o comerciales, al igual que la participación de aves migratorias en la propagación. Sin embargo, la agencia aclaró que se desconoce el origen específico de los casos.

Por otra parte, el Departamento de Salud examina a las personas que estuvieron en contacto con las aves afectadas.

Aunque el riesgo de infección por influenza aviar para la población general se considera bajo, las autoridades recordaron que las personas que mantienen contacto directo con aves infectadas o ambientes contaminados pueden estar expuestas a un riesgo mayor”, advierte el comunicado de Agricultura.

A la ciudadanía en general se le exhortó evitar tocar, recoger o trasladar aves enfermas o muertas, así como abstenerse de manipularlas sin la orientación y protección adecuadas.

De igual forma se recomienda a los agricultores, avicultores, propietarios de aves de traspatio informar cualquier evento de mortalidad inusual de aves domésticas o silvestres.

Entre las recomendaciones preventivas se encuentran mantener las aves domésticas alejadas de las silvestres, reforzar la limpieza y desinfección de las instalaciones, limitar el acceso de personas ajenas a las áreas de crianza y notificar oportunamente cualquier signo de enfermedad o aumento repentino en la mortalidad.

Para reportar aves enfermas o muertes múltiples, pueden comunicarse con USDA-APHIS al 1-866-536-7593. También pueden solicitar orientación al Departamento de Agricultura de Puerto Rico al 787-721-2120.

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Breaking NewsDepartamento de AgriculturaCabo Rojo Lajas
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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