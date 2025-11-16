Entre el espesor de las plantas y gotas de rocío en la primera luz del alba, una ingeniera industrial amante de la naturaleza encontró un universo oculto. Con su cámara y equipo especializado, revela criaturas tan diminutas como de un milímetro de tamaño, parte de un mundo invisible a simple vista: desde una intimidante araña de saco amarillo en una rama y una hormiga cortadora de hojas cargando un botín más grande que ella, hasta una particular especie endémica de Puerto Rico (Sericoceros krugii) que se encuentra con frecuencia en los árboles de uva de playa.