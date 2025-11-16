Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de noviembre de 2025
77°nubes rotas
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Revela un mundo diminuto: puertorriqueña captura especies tan pequeñas como de un milímetro

Alicia Luna Rodríguez utiliza la macrofotografía para retratar un universo de animales casi invisibles por su tamaño

16 de noviembre de 2025 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hormiga cortadora de hojas. Foto capturada en Costa Rica por Alicia Luna Rodríguez. (Suministrada)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

Entre el espesor de las plantas y gotas de rocío en la primera luz del alba, una ingeniera industrial amante de la naturaleza encontró un universo oculto. Con su cámara y equipo especializado, revela criaturas tan diminutas como de un milímetro de tamaño, parte de un mundo invisible a simple vista: desde una intimidante araña de saco amarillo en una rama y una hormiga cortadora de hojas cargando un botín más grande que ella, hasta una particular especie endémica de Puerto Rico (Sericoceros krugii) que se encuentra con frecuencia en los árboles de uva de playa.

RELACIONADAS
Tags
AnimalesfotografíaEl YunqueJardín Botánico de la UPRCambio climático
ACERCA DEL AUTOR
Génesis Ibarra Vázquez
Génesis Ibarra VázquezArrow Icon
Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 16 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: