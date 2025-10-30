Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Los mitos bajo el microscopio: la ciencia oculta tras el horror
Detrás de cada criatura “aterradora” se esconde un fragmento de la biología. Lo que en su momento fue explicado mediante la superstición hoy puede entenderse a través de la ciencia, escribe Adolfo Rodríguez Velázquez
30 de octubre de 2025 - 10:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.