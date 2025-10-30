Opinión
30 de octubre de 2025
81°ligeramente nublado
prima:Los mitos bajo el microscopio: la ciencia oculta tras el horror

Detrás de cada criatura “aterradora” se esconde un fragmento de la biología. Lo que en su momento fue explicado mediante la superstición hoy puede entenderse a través de la ciencia, escribe Adolfo Rodríguez Velázquez

30 de octubre de 2025 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El actor británico inmortalizó a "Drácula" en ocho películas estrenadas durante los años 50 y 60.
Entre todas las personificaciones de vampiros, la historia de Drácula se ha convertido en la más icónica. Sin embargo, muchos de los síntomas atribuidos a estas criaturas, palidez extrema, tos con sangre, sensibilidad a la luz y pérdida de peso, coinciden con los de la tuberculosis, una enfermedad que azotó Europa y América en los siglos XVIII y XIX.

Vampiros, brujas, zombis, hombres lobo y seres poseídos por entes malignos son figuras clásicas de Halloween. Estas criaturas han inspirado novelas, leyendas, películas, documentales, y sus descripciones se repiten en distintas culturas mucho más allá del 31 de octubre.

ACERCA DEL AUTOR
Adolfo Rodríguez Velázquez

Adolfo Rodríguez Velázquez

Arrow Icon
El autor es ecólogo, herpetólogo, comunicador científico y Catedrático Auxiliar del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Río...
