Solidarias hasta la muerte: las hormigas liberan un olor de alerta cuando enferman

Investigadores austriacos descubrieron que los insectos supuestamente infectados practican distanciamiento social

2 de diciembre de 2025 - 12:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un estudio ha descrito cómo las hormigas que se sienten enfermas liberan un olor específico para advertir al resto de la colonia del riesgo. (Line V. Ugelvig y Barbara Leyrer/ISTA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Piensan en la comunidad antes que en sí mismas. Un estudio ha descrito cómo las hormigas que se sienten enfermas liberan un olor específico para advertir al resto de la colonia del riesgo que representan, y acaban aislándose y muriendo solas para no contagiar.

RELACIONADAS

Un equipo de investigadores austriacos describe este martes en la revista Nature Communications cómo las hormigas cuentan con un sofisticado (y solidario) sistema de alerta temprana para sus compañeras que facilita la rápida detección y eliminación de infecciones patógenas en una colonia.

A diferencia de muchas especies en las que los miembros de las manadas tratan de ocultar su enfermedad para evitar la exclusión social, las hormigas emiten un olor específico que actúa como señal de alarma para advertir a la colonia del riesgo de contagio cuando adquieren una infección incurable.

Una vez reciben la señal de alerta, el resto de las hormigas liberan un desinfectante de producción propia para protegerse de la infección.

Los investigadores han visto cómo las hormigas que se creen contagiadas practican el distanciamiento social, mientras que las que se saben terminales abandonan el nido para morir fuera de la colonia.

La señalización activa de los infectados incurables permite la detección eficaz de la enfermedad y la eliminación del patógeno por parte de la colonia.

“Al advertir a la colonia de su infección mortal, las hormigas terminalmente enfermas ayudan a la colonia a mantenerse sana y a producir hijas, que transmiten los genes del emisor de la señal a la siguiente generación”, explica una de las autoras, Erika Dawson, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
