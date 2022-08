Vecinos de El Paraíso, en Río Piedras, denunciaron hoy, miércoles, la “caza indiscriminada” de guacamayos por parte de desconocidos que acceden a la urbanización, y reclamaron acción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para detener lo que consideran una práctica ilegal.

Los residentes, entre los que está el ecólogo Ariel Lugo, científico emérito del Servicio Forestal federal y exdirector del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, proveyeron a El Nuevo Día vídeos de las cámaras de seguridad de sus residencias, en los que se observa a personas cargando escaleras y caminando por las calles de la comunidad tarde en la noche o de madrugada.

Según su relato, dichas personas utilizan las escaleras para acceder a los nidos que los guacamayos hacen en las palmas y otros árboles y llevarse los pichones.

Al menos, tres guacamayos adultos han aparecido muertos desde finales de julio, lo que Lugo y otros vecinos atribuyeron a que los perpetradores “acaban con las mamás” que defienden a sus crías.

“Los guacamayos se han convertido en una especie de ave preferida en esta área. Cuando empezaron a llegar a El Paraíso, se convirtieron en la atracción de la urbanización. La gente se alegra muchísimo con ellos y, por eso, ahora todo el mundo está alterado porque no se puede creer lo que está pasando”, dijo.

“Entendemos que el epartamento tiene unas épocas de caza, en las que se permite cazar ciertas especies, pero, en términos generales, no se puede cazar aves en los bosques. Sin embargo, de pronto vemos que la política es distinta en la ciudad, bajo la idea errónea de que son invasoras o indeseables, cuando es todo lo contrario”, agregó Lugo, al explicar que, en El Paraíso, hay un parque municipal, por lo que se presume que los guacamayos están protegidos.

Destacó que, en Puerto Rico, “la vida silvestre es como las playas: le pertenece al pueblo”, y el DRNA es su custodio. El gobierno federal no interviene, a menos que sea una especie en peligro de extinción enlistada. Bajo esa premisa de “recurso patrimonial”, afirmó, el DRNA “debe cumplir su función de conservación”.

“Los guacamayos no le hacen daño a nadie. Al estar en la ciudad, no compiten con nada, incluyendo especies en peligro. Son ecosistemas distintos, pero yo no sé si ellos (DRNA) entienden eso. Aquí, hay una oportunidad importante para la protección de la vida silvestre en Puerto Rico”, sostuvo.

Ocurrió en otras urbanizaciones

Por su parte, Sandra Soto, residente en El Paraíso, contó que, tras los incidentes en la urbanización, que ocurrieron el 28 y 29 de julio, supieron de hechos similares en Garden Hills Sur y Torrimar, en Guaynabo.

Contó que, en esas otras urbanizaciones, desconocidos también usaron escaleras para “coger los pichones”.

“Fue la Policía y el Cuerpo de Vigilantes (del DRNA) y no pasó nada. La Policía les dijo que, como ocurrió en un parque público, no era escalamiento, y el Cuerpo de Vigilantes les dijo que no era ilegal. Las agencias tienen políticas bien restrictivas para las especies nativas, pero en el caso de la vida silvestre introducida no se ve lo mismo, y esto puede ser lo que vemos aquí. Pero no puede ser. Esta caza indiscriminada tiene que parar”, afirmó.

Lugo relató, entretanto, que, “hace varios años”, confrontó a dos individuos que entraron con escaleras a El Paraíso para atrapar pichones de guacamayos. Para su sorpresa, le mostraron un permiso del DRNA autorizando la captura de esa y otras especies invasoras.

Al momento de publicar esta historia, el DRNA no ha atendido una petición de El Nuevo Día.

Por otro lado, Soto pidió a la agencia que, de aparecer otro guacamayo muerto en la urbanización, se lo lleven y le realicen una necropsia para determinar “las causas reales”. Soto y otros residentes sospechan que los perpetradores envenenan a los adultos al llevarse a sus crías.