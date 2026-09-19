18 eventos en 7 días: invitan a participar de la Semana de los Estuarios

La entidad Estuario de la Bahía de San Juan (Estuario) anunció este sábado el inicio de la Semana de los Estuarios, e invitó a la ciudadanía a participar de los 18 eventos –en siete días– que logró alinear para destacar la importancia de estos ecosistemas y su conservación.

Brenda Torres Barreto informó que, a nivel nacional –incluyendo Puerto Rico–, los ecosistemas estuarinos cuentan con su semana, del 19 al 26 de septiembre. Cada día, abundó, honrará su importancia para un futuro sustentable a través de eventos para los ciudadanos, desde niños hasta adultos.

Según Torres Barreto, Estuario “logró alinear” 18 eventos, en siete días, entre los que se encuentran exploraciones por las aguas de la Laguna del Condado, limpieza de costas y seminarios de capacitación como ciudadanos científicos. “Rema por el Estuario”, por ejemplo, se llevará a cabo mañana, domingo, 20 de septiembre, desde las 9:00 a.m., en varias localidades en la Laguna del Condado, ubicadas en el Parque Jaime Benítez, San Juan Bay Marina y el muelle del estacionamiento Ashford Laguna.

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“Los estuarios son complejos y vulnerables. Estos ecosistemas se recrean entre tierra firme y costa. Por lo tanto, la actividad que llevemos en nuestro diario vivir, trabajo y comercio tiene una repercusión directa en la calidad de agua”, dijo, en un comunicado de prensa.

“Con una semana para levantar conciencia, nos quedamos cortos; sin embargo, la aprovecho para llamar a la acción de todos –sector gubernamental y privado– hacia la conservación de estos sistemas de agua”, añadió.

Torres Barreto comentó que la Semana de los Estuarios contará, además, con talleres, ferias educativas, experiencias de campo, recorridos educativos y pilates, entre otras actividades.