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No era el felino que creían: descubren una nueva especie de gato salvaje

El análisis de ADN reveló que el pequeño animal pertenece a una especie hasta ahora desconocida para la ciencia

17 de septiembre de 2026 - 2:02 PM

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La especie, bautizada como Leopardus tilcayo o gato tilcayo, fue identificada mediante el análisis de ADN de ejemplares históricos conservados en museos y de muestras de animales vivos, de acuerdo con National Geographic.
La especie, bautizada como Leopardus tilcayo o gato tilcayo, fue identificada mediante el análisis de ADN de ejemplares históricos conservados en museos y de muestras de animales vivos, de acuerdo con National Geographic. (Fernando Faciole/National Geogrpahic)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un equipo internacional de científicos identificó una nueva especie de felino silvestre en los bosques nublados de los Yungas de Bolivia, un hallazgo que supone la primera descripción científica de una nueva especie de gato salvaje en más de un siglo.

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La especie, bautizada como Leopardus tilcayo o gato tilcayo, fue identificada mediante el análisis de ADN de ejemplares históricos conservados en museos y de muestras de animales vivos, de acuerdo con National Geographic.

Los investigadores determinaron que lo que hasta ahora se consideraba un único grupo de felinos ampliamente distribuido está compuesto en realidad por al menos cinco especies diferentes.

El estudio, publicado este jueves en la revista científica Current Biology, fue realizado por un equipo internacional que incluye al científico Eduardo Eizirik, al investigador Jonas Lescroart y a la exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz.

El gato tilcayo es un pequeño felino que mide aproximadamente 1.5 pies desde la cabeza hasta el final del cuerpo y pesa cerca de 3.1 libras, menos que un gato doméstico promedio.

Se distingue de sus parientes, las oncillas, por sus manchas de mayor tamaño, una cola más larga y delgada y un pelaje de tonalidad más apagada.

El ejemplar utilizado para la investigación es un macho de diez años que actualmente vive en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, en Bolivia.

El animal llegó al centro alrededor de 2017, después de que una familia local que lo mantenía en su vivienda lo entregara para que recibiera cuidados. Nogales Ascarrunz conoció al felino mientras colaboraba como voluntaria en el santuario.

El nombre científico Leopardus tilcayo rinde homenaje a las comunidades locales que encontraron y cuidaron al animal.

Los habitantes de la zona lo llamaban Tilcayo, un nombre que los investigadores decidieron conservar para reconocer el conocimiento ancestral y la relación de las comunidades con el felino.

El análisis genómico también permitió validar formalmente otras cuatro especies de este grupo: Leopardus guttulus, L. emiliae, L. pardinoides y L. tigrinus, además de identificar una nueva subespecie en los Yungas de Perú, L. tigrinus antisuyo.

Los científicos utilizaron la secuenciación completa del genoma y recurrieron a material genético de ejemplares conservados en museos de Europa y Estados Unidos.

Los investigadores todavía desconocen cuántos ejemplares de Leopardus tilcayo viven en estado silvestre.

Nogales Ascarrunz está instalando cámaras trampa en los bosques de los Yungas para documentar la especie, conocer su distribución, comportamiento y necesidades de hábitat, en una región amenazada por la deforestación y la minería.

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