Dos vidas equivocadas: descubren 38 años después que fueron cambiados al nacer

Las familias de dos hombres que descubrieron mediante pruebas de ADN que fueron intercambiados al nacer hace 38 años acusan a un hospital de Dakota del Norte de haberles robado las vidas que se suponía debían llevar.

Kyle Bylin descubrió a su familia biológica después de hacerse una prueba casera que eligió al azar durante un intercambio de regalos de Navidad. Eso lo llevó hasta su tía biológica en una plataforma de genealogía. El sobrino de ella, Jeremy Morrison, se hizo entonces una prueba de ADN. Los resultados fueron irrefutables.

“Fue entonces cuando me quedé completamente atónito”, relató Bylin. ”Nunca habríamos imaginado que se tratara de un intercambio real ocurrido al nacer”.

Morrison comentó que se convenció en cuanto vio una foto del hermano de Bylin y se dio cuenta de que se parecían muchísimo.

Bylin y Morrison fueron los únicos bebés nacidos el 26 de enero de 1988 en el Unity Medical Center de Grafton, Dakota del Norte, según su demanda presentada en un tribunal estatal la semana pasada. De algún modo, se fueron a casa con padres que no eran los suyos.

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En un comunicado, el hospital dice que no hay evidencia de que el personal fuera responsable del intercambio.

Pero Bylin, que al nacer le habían puesto Jeremy Morrison, asegura que todavía conserva la pulsera del hospital que lo identificaba erróneamente como Kyle Bylin.

Los registros del hospital ya no existen

Han pasado dos años desde que las pruebas de ADN destrozaron lo que creían saber sobre sus familias, incluidos momentos desconcertantes, reuniones familiares cargadas de emoción y pensamientos sobre “qué habría pasado si”.

“Kyle sigue siendo mi hijo; eso nunca va a cambiar”, declaró Evelyn Newton, quien lo crio como suyo, a The Associated Press en una entrevista telefónica el viernes. ”Pero siento que me arrebataron la vida que debería haber tenido con mi hijo biológico. No puedes volver atrás y reemplazar 35 años. Dar los primeros pasos, aprender a conducir, casarse... ¿cómo se compensa eso?”

El hospital no refuta que los bebés fueron intercambiados en algún momento. Señala que está trabajando para comprender mejor lo ocurrido, pero no ha encontrado evidencia de que su administración o su personal fueran responsables del error que cambió vidas.

“Reconocemos el profundo impacto que este descubrimiento ha tenido en ellos y en sus familias”, indica el comunicado de Unity Medical. “Lamentablemente, debido al paso de casi cuatro décadas, los registros médicos y de personal que podrían haber aportado mayor claridad ya no existen, y ningún integrante del equipo de parto de aquella época sigue siendo empleado del hospital”.

El conocimiento no ha cambiado la manera en que Morrison se siente respecto de la familia que siempre ha conocido. Sigue considerando que los padres con los que creció —Elizabeth O’Toole y Terry Morrison— son sus padres. Y, salvo algunos momentos difíciles —como cuando deseaba tener un hermano en quien apoyarse cuando tenía 7 años y ellos se divorciaron—, dice que su infancia estuvo bien.

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“Era amado. Practiqué deportes. Me fue bien en la escuela”, expresó Morrison. ”Una prueba de ADN no va a borrar 38 años de recuerdos”.

La verdad impactante llevó a encuentros emotivos

Morrison vive ahora en Colorado City, Colorado, y es inspector de soldadura para una empresa de energía eólica. Si no lo hubieran intercambiado al nacer, calcula que todavía estaría con su hermano y su padre biológicos, trabajando en la granja de granos de Dakota del Norte donde Bylin creció.

Newton dijo que nunca se le pasó por la cabeza que Kyle pudiera no ser su hijo biológico mientras ella y su entonces esposo, Keith Bylin, lo criaban. Es cierto que la familia inmediata tenía el cabello claro y el de Kyle era oscuro. Pero su esposo tenía parientes de cabello oscuro, y la propia Newton había sido adoptada, así que no sabía cómo lucían sus familiares consanguíneos.

Para Bylin, las preguntas sobre naturaleza versus crianza se han vuelto más personales. Mientras desarrollaba una carrera académica lejos de Dakota del Norte, pensaba que los debates políticos durante la cena de Acción de Gracias eran simplemente un rasgo típico de la vida familiar estadounidense.

“Uno está como sacudiendo el puño, pensando: ¿cómo puede ser esta mi familia? ¿Cómo soy tan diferente de ellos?“, manifestó Bylin. “Resulta que simplemente somos personas totalmente distintas, punto”.

Bylin y Morrison ya han conocido a sus padres biológicos, y dijeron que los encuentros fueron agradables, pero algo incómodos. Aún no se han conocido en persona, pero han hablado por teléfono.

“Hemos intentado unirnos como grupo y reconocer que, pase lo que pase, hay distintas maneras en que esto puede ser socialmente enredado”, explicó Bylin. ”Todos están conociendo a personas que antes no conocían”.

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Otras personas han descubierto que fueron intercambiadas al nacer

Estos casos son poco frecuentes, pero las pruebas caseras de ADN están facilitando que salgan a la luz:

1. En 2024, dos mujeres demandaron al gobierno de Noruega, alegando una violación de derechos humanos tras descubrir que habían sido intercambiadas.

2. Dos hombres que creen que fueron intercambiados al nacer en 1942 demandaron en 2020 a una diócesis católica en Virginia Occidental, alegando negligencia e incumplimiento del deber por parte del hospital donde nacieron.

3. En 2018 en Pensilvania, las pruebas revelaron que dos niñas habían sido intercambiadas unos 75 años antes.

4. En 2016, el gobierno canadiense inició una investigación después de que evidencia de ADN indicara que dos hombres de una comunidad indígena del norte de Manitoba fueron intercambiados al nacer en 1975.

La tecnología moderna ayuda a los hospitales a prevenir intercambios

El doctor Jonathan Marron, oncólogo pediátrico que también imparte clases en el Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de Harvard, dice que hoy en día este tipo de confusiones deberían ocurrir “casi nunca”.

“Por más que todos los clínicos —médicos, enfermeras, trabajadores sociales y todos los demás— se quejen de los historiales médicos electrónicos, ese respaldo digital es un beneficio evidente”, señaló Marron.

El abogado Tim O’Keefe dijo que durante un año intentó alcanzar un acuerdo económico con el hospital antes de presentar una demanda, en la que alega angustia emocional debido a negligencia y mala praxis médica. Las familias han pasado este tiempo adaptándose a nuevas realidades.

“Ahora conozco la verdad, pero todavía estamos trabajando para construir relaciones”, indicó Morrison. ”Quiero decir, no es como si pudiera volver atrás en el tiempo y reconstruir lo que ya se perdió. Es un trabajo en curso, igual que yo”.