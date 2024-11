Celebran primer “pop-up de reciclaje” en Loíza: “La gente quiere reciclar”

“Entiendo que la gente está educada y hay que actualizarla. No es que hay que volver a educar. La gente quiere reciclar, lo que necesitan es que la mantengan actualizada sobre qué material sí, qué no (reciclar). No saben, por ejemplo, que unos zapatos hacen el mismo daño que tirar un neumático, porque la suela del zapato es goma. Por eso, es bueno el sistema de textiles (que tiene el Municipio), para que un par de zapatos no llegue al vertedero”, compartió.