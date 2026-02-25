Discuten la relación entre el aprendizaje y la compasión en congreso de neurociencia

¿Qué tienen que ver las emociones con el desarrollo del cerebro? ¿Es más efectiva la competencia o la colaboración en espacios de aprendizaje? ¿Qué rol juega la compasión en la evolución humana?

La discusión sobre la importancia de la neurociencia y el aprendizaje, así como el rol de las emociones en procesos del cerebro, serán tema central en el congreso NeuroEDU 2026: Neurociencia, aprendizaje socioemocional y compasión, que se celebrará este fin de semana en San Juan.

“Este congreso, en realidad, es un hito en la historia de la isla porque nunca antes se habían dado cita profesionales con tanto reconocimiento internacional en las áreas de la neurociencia, del aprendizaje socioemocional y la compasión”, señaló el director del Instituto de Neurociencia Cognitiva de Puerto Rico, el doctor Mauricio Alejandro Conejo.

En momentos en que hay un auge en la exploración y discusión de temas tecnológicos, como la inteligencia artificial, Conejo argumentó que este evento permitirá abrir un espacio para divulgar conocimientos sobre cómo las emociones, particularmente la compasión, incide en cómo se forma y funciona el cerebro.

“No le hemos dado la importancia real que tiene la compasión, la bondad, el amor, la prosocialidad, el altruismo, y es que las personas que desarrollan a través de prácticas específicas –que se han probado con evidencia científica– son personas más altruistas, más desprendidas, prestas a ayudar. Son personas que también colaboran, personas desinteresadas y eso es lo que, en esencia, hace que nosotros podamos evolucionar como especie y es lo que, literalmente, ha hecho que nosotros podamos evolucionar como especie”, sostuvo.

Mauricio Alejandro Conejo, director del Instituto de Neurociencia Cognitiva de Puerto Rico. (Suministrada)

Estudios han señalado que existe una relación entre el establecimiento de vínculos afectivos significativos –con familiares, parejas o amistades– y el impacto positivo en la salud física y la longevidad, apuntó Conejo.

“Desde la neurociencia, el abordaje va a ser el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro en personas que practican ejercicios, que desarrollan la compasión? ¿Qué pasa en el cerebro, qué pasa a nivel del organismo, en personas que practican la bondad? ¿En personas que se acercan al otro, personas que generan vínculos afectivos, que son significativos, vínculos fuertes de este y relaciones que sean significativas y saludables?”, sostuvo Conejo, quien brindará una conferencia titulada “La compasión: un superpoder”.

El Instituto de Neurociencia Cognitiva lleva una década promoviendo la importancia de la neurociencia en Puerto Rico, a través de conferencias, congresos y programas para certificar a educadores. Conejo estimó que han certificado a unos 2,500 profesionales en neurociencia cognitiva aplicada a la educación, mientras han impactado a “miles de personas” dentro y fuera de la isla.

La discusión sobre la razón versus la emoción y el importante papel que juegan las emociones en el desarrollo de la memoria tendrán también su espacio en la conferencia inaugural, que estará a cargo del neurocientífico y psicobiólogo español Ignacio Morgado.

“La vida humana, en realidad, es emoción y es sentimiento, y eso tiene lugar porque somos seres conscientes. La conciencia nos permite imaginar y, al imaginar, nos emocionamos. Nos emocionamos al imaginarnos en situaciones nuevas, en situaciones amables, en situaciones difíciles, en situaciones duras. La empatía es una clave importantísima en nuestras vidas, pero analizando el papel que juegan las emociones en nuestras vidas, nos damos cuenta de que están en todo. Son clave para garantizar la supervivencia”, expuso Morgado, doctor y catedrático de Psicobiología en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Morgado, en entrevista telefónica, detalló que, en su charla, integrará al público mediante discusiones teóricas y ejercicios de pensamiento, a la vez que intentará “convencer” a la audiencia que el ser humano nace con “un cerebro que funciona enseguida”.

“No necesitamos aplicarle ningún programa como con una computadora cuando es nueva. No, el cerebro humano ya trae implantados los programas que necesitamos para sobrevivir, para reproducirnos, para buscar lo mejor para nuestras vidas y, por tanto, la naturaleza nos otorga esa enorme ventaja de que el cerebro humano puede funcionar, incluso, en personas que no saben lo que es una neurona”, señaló.

Destacó el caso de Phineas Gage, un trabajador ferroviario estadounidense que, en el siglo 19, sufrió un accidente que afectó la parte del cerebro que –posteriormente se descubrió– procesa las emociones. Morgado sostuvo que, basado en estudios posteriores, se ha determinado que las personas con daño en las áreas que manejan las emociones no toman mejores decisiones.

“Nos gustaría que todas nuestras decisiones estuvieran basadas en la razón, pero, sin darnos cuenta, muchísimas veces en nuestra vida es la emoción la que determina nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestro comportamiento. Y es que la emoción tiene una fuerza tremenda y tiene un valor especial”, argumentó.

Intentar explicar cómo funciona el cerebro a través de discusiones como estas es central para adelantar las investigaciones de enfermedades como el alzhéimer o el párkinson, indicó Morgado.

“Tenemos que volcarnos en esta cura porque, además, las personas que ya que tenemos cierta edad estamos sufriendo no solo porque tenemos familiares, amigos o personas que tienen la enfermedad, sino porque sabemos que todos somos potenciales herederos de esas enfermedades si tenemos la suerte de vivir muchos años. Tenemos que dedicarnos mucho la neurociencia”, expresó el neurocientífico español.